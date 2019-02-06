В Приморье девочка с аутизмом после письма Путину получила в подарок «солнечного» щенка

По распоряжению президента РФ Владимира Путина шестилетней жительнице посёлка Славянка Приморского края подарили щенка золотистого ретривера. О четвероногом друге, который может помочь в реабилитации ребёнку с аутизмом, просила мать девочки.

«Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась – Веронике подарили щенка золотистого ретривера», – сообщили 6 февраля в Instagram администрации края, отметив, что собака сделает ребёнка счастливее.

В пресс-службе уточнили, что семья Вероники ранее написала письмо главе государства с просьбой о питомце, который станет не только компаньоном для игр, но и будет способствовать реабилитации девочки. Собаки породы золотистый ретривер считаются одними из самых подходящих для терапии благодаря спокойному и дружелюбному характеру.

Животных по распоряжению Владимира Путина детям дарят не впервые. В 2017 году лабрадора Варвару получила семилетняя Надя из Ялты. Ребёнок также страдает аутизмом, о питомце просила мать. В 2015 году лабрадора передали девочке из Тулы, а школьнице из Киргизии подарили щенка ньюфаундленда. За год до этого маленькой жительнице Хакасии доставили жеребёнка.

В конце 2018 года президент помог воплотиться мечте тяжелобольного мальчика из Ставропольского края, который хотел пожать руку Путину, показал мир кино изнутри Веронике из Вологодской области и организовал вертолётную экскурсию Артёму из Ленинградской области.