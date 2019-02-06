18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 65.67р
74.77р
15:57 06.02.2019
Расширенный поиск

Власть
06.02.2019 12:16
Печать

МО «Чёрная речка» переименуют в честь Ланского, судившего декабристов. Визит крыс в ЗакС тут ни при чем

Муниципальное образование «Чёрная речка» за полгода до муниципальных выборов решило переименоваться. Соответствующий законопроект принял в первом чтении 6 февраля петербургский парламент. 

Согласно пояснительной записке, переименовать муниципалитет депутаты хотят, чтобы сохранить фамилию рода Ланских, проживавших с 18-го века на этой территории. В документе депутаты отдельно отмечают  Василия Ланского, входившего в состав суда над декабристами. А также Сергея Ланского, министра, принимавшего участие в разработке крестьянской реформы. «К сегодняшнему дню исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне», – пишут в проекте закона депутаты. После его принятия они хотят наименовать муниципалитет «Округ Ланское». 

При обсуждении проекта закона оппозиционные парламентарии поинтересовались, не связано ли желание переименовать МО со скандалами, которые его сопровождают. Однако представители округа не согласились с такой формулировкой. 

В конце прошлого года в петербургский парламент активист запустил крыс. По словам Ильи Мохова, акция была посвящена депутатам муниципального совета Черной речки.

«Депутатов на Черной речке осталось 12. Никто не ведет прием граждан, ни одну фамилию депутата вам не назовет ни один житель... Лишь один депутат проживает на территории округа. А раз депутатов осталось менее 2/3 от состава, то совет нелегитимен. Поэтому я распустил муниципальных крыс в стенах ЗакСа с надеждой, что депутаты нас услышат!» – заявил тогда он. Позже за акцию его оштрафовали на 10 тысяч рублей. 

Добавим, что среди депутатов муниципального совета пока ещё «Чёрная речка» – брат спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова Василий.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
"ПСК"
06.02.2019 13:34

Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

Итак, вы выбрали апартаменты - теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.
ГК «Эталон»
06.02.2019 12:59

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.
Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
05.02.2019 12:46

12 февраля - круглый стол «Ипотека изменила курс. Что дальше?»

«Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Ипотека изменила курс. Что дальше?»
ГК «Эталон»
05.02.2019 11:36

ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.
ГК «КВС»
05.02.2019 11:30

Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
предоставлено ООО "ТД "Чижик"
05.02.2019 11:17

Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

Петербургский торговый дом "Чижик - Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.
АО «Строительный трест»
05.02.2019 10:41

«Строительный трест» вдвое увеличил продажи на загородном рынке

В 2018 году компания «Строительный трест» увеличила объем продаж в своих загородных проектах на 50% по сравнению с показателями 2017 года, сумма сделок в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе достигла 280 млн рублей.