МО «Чёрная речка» переименуют в честь Ланского, судившего декабристов. Визит крыс в ЗакС тут ни при чем

Муниципальное образование «Чёрная речка» за полгода до муниципальных выборов решило переименоваться. Соответствующий законопроект принял в первом чтении 6 февраля петербургский парламент.

Согласно пояснительной записке, переименовать муниципалитет депутаты хотят, чтобы сохранить фамилию рода Ланских, проживавших с 18-го века на этой территории. В документе депутаты отдельно отмечают Василия Ланского, входившего в состав суда над декабристами. А также Сергея Ланского, министра, принимавшего участие в разработке крестьянской реформы. «К сегодняшнему дню исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне», – пишут в проекте закона депутаты. После его принятия они хотят наименовать муниципалитет «Округ Ланское».

При обсуждении проекта закона оппозиционные парламентарии поинтересовались, не связано ли желание переименовать МО со скандалами, которые его сопровождают. Однако представители округа не согласились с такой формулировкой.

В конце прошлого года в петербургский парламент активист запустил крыс. По словам Ильи Мохова, акция была посвящена депутатам муниципального совета Черной речки.

«Депутатов на Черной речке осталось 12. Никто не ведет прием граждан, ни одну фамилию депутата вам не назовет ни один житель... Лишь один депутат проживает на территории округа. А раз депутатов осталось менее 2/3 от состава, то совет нелегитимен. Поэтому я распустил муниципальных крыс в стенах ЗакСа с надеждой, что депутаты нас услышат!» – заявил тогда он. Позже за акцию его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Добавим, что среди депутатов муниципального совета пока ещё «Чёрная речка» – брат спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова Василий.