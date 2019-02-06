Глава Роскосмоса слетал на Урал за шесть миллионов рублей. На самолете и вертолете

Инспекция предприятий Челябинской области и посещение Уфы Дмитрием Рогозиным обошлись бюджету в сумму, превышающую шесть миллионов рублей. Для главы Роскосмоса зафрахтовали самолет Ту-134 и вертолет Ми-8, следует из материалов сайта госзакупок.

Для полета делегации высоких гостей из Москвы авиакомпания «Космос» выделила самолет Ту-134 с питанием категории «комфорт» и резервный борт. Самолет 4 февраля должен был вылететь из столичного аэропорта Внуково в Челябинск, затем в тот же день посетить Уфу. Уже 5 февраля из столицы Башкирии гости должны были вернуться в Москву, пишет «Газета.ру».

Сумма контракта на портале госзакупок составляет 4,3 миллиона рублей. На сайте авиакомпании «Космос» говорится, что она выполняет специальные перевозки для ракетно-космической промышленности более 70 лет. Борт, который был выделен для московской делегации, рассчитан на 30 человек.

По данным сервиса Flightradar, ВИП-борт 5 февраля отправился из Челябинска в Москву без остановки в Уфе, как планировалось ранее. В 14:51 по московскому времени он прибыл во Внуково.

Кроме того, для полетов по Челябинской области за 1,8 миллиона рублей был предоставлен вертолет Ми-8Т.

Во время своего короткого визита Дмитрий Рогозин проинспектировал ГРЦ Макеева, встретился с губернатором Челябинской области, а также посетил «Златмаш» и Усть-Катавский вагоностроительный завод.