В Казани школьников пообещали «пустить на колбасу» за плохую успеваемость. Эмоциональность учителя проверит министерство образования

Завуч школы в Татарстане пообещала ученикам «пустить всех на колбасу». Впечатленные дети рассказали об угрозе родителям, а те достучались до регионального министерства образования.

Как сообщает 6 февраля «Говорит Москва», сомнительный педагогический прием применила завуч и учитель математики школы №143 в Казани. Ругая своих воспитанников за плохую успеваемость, преподаватель употребила выражение «пустить на колбасу». Дети не только выслушали, но и записали речь своей наставницы, которую выложили в Сеть. Аудио стало достоянием общественности, и родители оскорбленных учеников пожаловались в городское управление образования.

«Дочь после таких уроков приходит домой и плачет, говорит, учительница точь-в-точь как на этой записи орет. Уже страшно детей в школу отправлять», — заявил отец одной из девочек.

Министерство образования республики инициировало проверку по жалобе. По словам представителя ведомства Алсу Мухаметовой, учительнице грозит дисциплинарное взыскание – в соответствии с Трудовым кодексом.

Напомним, в Петербурга прокуратура в данный момент разбирается в отношениях между учениками и учителями в коррекционной школе Приморского района. Там получила сотрясение головного мозга первоклассница. Девочка утверждает, что ее ударила по голове учитель. Педагог временно отстранена от работы. Она опровергает вину в травме ребёнка. Не исключено, что девочка пострадала от мяча во время подвижных игр.