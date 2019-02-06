Бизнес-трибуна
Удачное место: где искать коммерческие помещения в Петербурге
Пушкинский район считается одним из перспективных для бизнеса. По некоторым показателям он даже выигрывает у любимого предпринимателями центра города.
ООО «Терминал-Ресурс»
Все знают Санкт-Петербург как культурную столицу, но он также считается крупным деловым и научно-техническим центром страны. Здесь находятся офисы бизнес-корпораций, регулярно проходят международные конференции. Неудивительно, что коммерческая недвижимость в городе пользуется особым спросом и востребована – как для ведения собственного бизнеса, так и для инвестиций.
Самыми прибыльными в Петербурге всегда считались коммерческие помещения в центре города. Однако со временем у популярных локаций появилась достойная альтернатива – районы с хорошей транспортной доступностью и современной коммерческой недвижимостью. Ведь нынешние арендаторы ценят не столько престижный адрес, сколько комфорт и удобство коммерческих объектов.
Территория для развития
Одним из перспективных для ведения бизнеса районов Петербурга считается Пушкинский. Прежде всего потому, что у района уже сформировался имидж крупного делового центра благодаря крупному конгрессно-выставочному центру и хорошей транспортной доступности. Кроме того, в Пушкинском районе реализуются масштабные проекты, которые также предусматривают строительство деловой и коммерческой недвижимости. Яркий пример комплексного освоения территории – проект «На Царскосельских холмах». Помимо жилья, детских садов и школ, проект включает в себя общественно деловые зоны, в рамках которых будут построены бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, магазины и рестораны. Причем, строительство недвижимости различного назначения ведется одновременно.
Здесь, например, уже работает бизнес-центр «Перспектива» – первый объект, построенный компанией «Терминал-Ресурс». Этот же застройщик сдал три жилых комплекса – «Образцовые кварталы», первые два заселены, в третьем будущие новоселы занимаются ремонтом. Еще два «Образцовых» строятся. Для жителей новостроек работает магазин шаговой доступности, открылся первый садик на 140 детей с бассейном, идет проектирование второго детсада и школы.
Особый интерес
Чем коммерческая недвижимость проекта «На Царскосельских холмах» может заинтересовать потенциальных арендаторов? С одной стороны – своим местоположением. Например, бизнес-центр «Перспектива» расположен на первой линии Петербургского шоссе. Оттуда в любой район Петербурга и Ленобласти удобно добираться по Пулковскому, Московскому, Киевскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. Аэропорт «Пулково» расположен в 7 километрах. До ближайшей станции метро – «Московская» ехать 15-20 минут.
В то же время совсем рядом находятся сады, парки и дворцовые ансамбли Пушкина и Павловска. А это отличная возможность для деловых людей совместить работу и культурную программу, пообщаться в неформальной обстановке – во время прогулки. Или просто отдохнуть после встреч и переговоров.
БЦ «Перспектива» построен с учетом европейских стандартов. Панорамное остекление не только делает здание стильным и современным, но и открывает отличный вид из окон с одной из самых высоких точек города – 58 метров над уровнем моря. Комфорт арендаторов обеспечивают продуманные планировочные решения, закрытая благоустроенная территория с круглосуточным доступом в здание для сотрудников, а также просторная парковка.
Парк для бизнеса
Совсем скоро на территории проекта «На Царскосельских холмах» компания «Терминал-Ресурс» начнет строить еще один коммерческий объект – бизнес-парк GARAGE. Как и БЦ «Перспектива» новый бизнес-парк сможет похвастаться уникальным местоположением. Расположится он вдоль Кокколевской улицы, на соседнем участке со сданным ЖК «Образцовый квартал 2».
Большую часть здания займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест, которые можно будет выкупить или взять в аренду. Пристроенные к паркингу двухэтажные помещения будут выполнены в стиле голландской архитектуры. На первом этаже откроется магазин площадью тысяча квадратных метров, заработает аптека, кафе, химчистка. На втором этаже разместятся комфортабельные офисы – архитекторы предусмотрели открытые планировки внутренних помещений бизнес-парка.
Коммерческие и деловые объекты проекта «На Царскосельских холмах» обеспечат жителей микрорайона необходимой инфраструктурой и дополнительными рабочими местами. А арендаторы в полной мере смогут ощутить комфорт работы в пригороде благодаря зелени и ландшафтам Пушкинского района.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya