Удачное место: где искать коммерческие помещения в Петербурге

Пушкинский район считается одним из перспективных для бизнеса. По некоторым показателям он даже выигрывает у любимого предпринимателями центра города.

ООО «Терминал-Ресурс»

Все знают Санкт-Петербург как культурную столицу, но он также считается крупным деловым и научно-техническим центром страны. Здесь находятся офисы бизнес-корпораций, регулярно проходят международные конференции. Неудивительно, что коммерческая недвижимость в городе пользуется особым спросом и востребована – как для ведения собственного бизнеса, так и для инвестиций.

Самыми прибыльными в Петербурге всегда считались коммерческие помещения в центре города. Однако со временем у популярных локаций появилась достойная альтернатива – районы с хорошей транспортной доступностью и современной коммерческой недвижимостью. Ведь нынешние арендаторы ценят не столько престижный адрес, сколько комфорт и удобство коммерческих объектов.

Территория для развития

Одним из перспективных для ведения бизнеса районов Петербурга считается Пушкинский. Прежде всего потому, что у района уже сформировался имидж крупного делового центра благодаря крупному конгрессно-выставочному центру и хорошей транспортной доступности. Кроме того, в Пушкинском районе реализуются масштабные проекты, которые также предусматривают строительство деловой и коммерческой недвижимости. Яркий пример комплексного освоения территории – проект «На Царскосельских холмах». Помимо жилья, детских садов и школ, проект включает в себя общественно деловые зоны, в рамках которых будут построены бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, магазины и рестораны. Причем, строительство недвижимости различного назначения ведется одновременно.

«Терминал-Ресурс»

Здесь, например, уже работает бизнес-центр «Перспектива» – первый объект, построенный компанией «Терминал-Ресурс». Этот же застройщик сдал три жилых комплекса – «Образцовые кварталы», первые два заселены, в третьем будущие новоселы занимаются ремонтом. Еще два «Образцовых» строятся. Для жителей новостроек работает магазин шаговой доступности, открылся первый садик на 140 детей с бассейном, идет проектирование второго детсада и школы.

Особый интерес

Чем коммерческая недвижимость проекта «На Царскосельских холмах» может заинтересовать потенциальных арендаторов? С одной стороны – своим местоположением. Например, бизнес-центр «Перспектива» расположен на первой линии Петербургского шоссе. Оттуда в любой район Петербурга и Ленобласти удобно добираться по Пулковскому, Московскому, Киевскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. Аэропорт «Пулково» расположен в 7 километрах. До ближайшей станции метро – «Московская» ехать 15-20 минут.

В то же время совсем рядом находятся сады, парки и дворцовые ансамбли Пушкина и Павловска. А это отличная возможность для деловых людей совместить работу и культурную программу, пообщаться в неформальной обстановке – во время прогулки. Или просто отдохнуть после встреч и переговоров.

«Терминал-Ресурс»

БЦ «Перспектива» построен с учетом европейских стандартов. Панорамное остекление не только делает здание стильным и современным, но и открывает отличный вид из окон с одной из самых высоких точек города – 58 метров над уровнем моря. Комфорт арендаторов обеспечивают продуманные планировочные решения, закрытая благоустроенная территория с круглосуточным доступом в здание для сотрудников, а также просторная парковка.

Парк для бизнеса

Совсем скоро на территории проекта «На Царскосельских холмах» компания «Терминал-Ресурс» начнет строить еще один коммерческий объект – бизнес-парк GARAGE. Как и БЦ «Перспектива» новый бизнес-парк сможет похвастаться уникальным местоположением. Расположится он вдоль Кокколевской улицы, на соседнем участке со сданным ЖК «Образцовый квартал 2».

«Терминал-Ресурс»

Большую часть здания займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест, которые можно будет выкупить или взять в аренду. Пристроенные к паркингу двухэтажные помещения будут выполнены в стиле голландской архитектуры. На первом этаже откроется магазин площадью тысяча квадратных метров, заработает аптека, кафе, химчистка. На втором этаже разместятся комфортабельные офисы – архитекторы предусмотрели открытые планировки внутренних помещений бизнес-парка.

Коммерческие и деловые объекты проекта «На Царскосельских холмах» обеспечат жителей микрорайона необходимой инфраструктурой и дополнительными рабочими местами. А арендаторы в полной мере смогут ощутить комфорт работы в пригороде благодаря зелени и ландшафтам Пушкинского района.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya