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Бизнес
06.02.2019 11:49
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Глава «Группы ЛСР», бывший министр транспорта Максим Соколов впервые с 2004 года занялся собственным бизнесом со старыми коллегами

Экс-министр транспорта, а ныне гендиректор «Группы ЛСР» Максим Соколов вошел в состав учредителей ООО «Икс-Клиника», которое открывает X-Clinic, медицинский проект в Репино общей площадью 7 тыс. м2. Он появится на месте апарт-отеля X-Home. Его строила компания «Территория инвестиций» Николая Сергеенко и Андрея Перминова, двух экс-менеджеров «Корпорации С». 

Как стало известно «Фонтанке», 20 декабря 2018 года в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что в число соучредителей ООО «Икс-Клиника» вошел их давний коллега по старой работе Максим Соколов (доля в 40%).

Ранее Соколов был гендиректором «Корпорации С», отметившейся в Петербурге не одним заметным строительным проектом. Затем перешел на госслужбу, где достиг больших успехов сперва на уровне Петербурга (был главой комитета по инвестициям), а затем и в Москве (был министром транспорта), а с прошлого года вернулся в бизнес, и сейчас работает гендиректором крупнейшей петербургской строительной компании «Группа ЛСР». 

Судя по данным СПАРК, доля в репинской клинике — первый и единственный актив Максима Соколова с 2004 года, когда он стал чиновником. «Фонтанка» передала через пресс-службу «Группы ЛСР» просьбу к Соколову прокомментировать эту инвестицию, но она осталась без ответа.

Николаю Сергеенко теперь принадлежит 41% «Икс-Клиники», именно он, похоже, «поделился» с давним коллегой своими долями. Андрей Перминов, как и прежде, владеет 19%.

Общий объем инвестиций в клинику, по сообщениям СМИ, составит 1,5 млрд рублей. По этой цифре можно косвенно судить и о размере вклада Максима Соколова в проект. Скорее всего, речь идет о сотнях миллионов рублей, но более точных данных о том, сколько собственных сбережений глава «Группы ЛСР» доверил партнерам, нет.

Как сообщается на сайте X-Clinic, ее основное направление деятельности – «восполнение и сохранение ресурсов организма, повышение его адаптивных способностей к условиям внешней среды». Там же указывается, что открыться она должна была в конце 2018 года. Но как рассказала «Фонтанке» представитель репинской X-Clinic, запланированное на конец 2018-го открытие перенесено, теперь оно состоится «не позднее июня 2019 года». Причины заминки не сообщаются.

Управлять клиникой приглашена широко известная в специализированных медицинских кругах эксперт Наталия Шупик, которую профильное сообщество знает по работе в петрозаводской клинике «Кивач». 

Апарт-отель X-Home был построен еще в 2016 году, однако продажи апартаментов в нем не стали очень успешными. «Активность спроса не соответствовала ожиданиям инвесторов, поэтому было принято решение о смене функционального назначения проекта», – говорит Николай Пашков, гендиректор Knight Frank St Petersburg, которое было брокером этого проекта.  

Другие специалисты рынка недвижимости вспоминают, что продаж не было по большей части потому, что цены были очень высокие, а самые интересные лоты, например, видовые апартаменты, не были выставлены в открытую продажу. 

«По нашим ощущениям, продаж практически не было – те апартаменты, которые были заняты, получили представители компании», – поделился с «Фонтанкой» эксперт рынка. 

В 2018 году было принято решение перепрофилировать объект. Проект реконструкции делала компания Pro Expert, ее представители в СМИ рассказывали, в частности, что теперь в каждом из апартаментов-палат будет собственный процедурный кабинет, а среди услуг планируются косметология, омоложение, детокс и т .п.  

«Курортный район традиционно был рекреационной зоной, здесь расположено более 30% лечебно-профилактических учреждений Петербурга и Ленобласти, однако большинство из них морально устарели и не соответствуют требованиям современных потребителей. Появление нового качественного проекта положительно скажется на рынке», – полагает Николай Пашков.


© Фонтанка.Ру

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