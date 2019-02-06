«Не способствует любви к Родине». Учебник по экономике не пропустили в школы из-за нехватки патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов не прошёл проверку экспертов и вылетел из федерального перечня книг, закупаемых за счёт бюджета. Выйти из опалы можно, вписав в пособие любовь к Родине и планы экономического прорыва.

Как сообщает «Коммерсантъ» 6 февраля, о необходимости правок автора учебника, доктора экономических наук Игоря Липсица, известило издательство «Вита-Пресс». В письме сказано, что для возвращения в перечень рекомендуемых ученому следует «более корректно изложить современную экономическую ситуацию и историю её формирования». В частности, нужно рассказать «о планах ближайшего экономического прорыва», добавить радостных слов про взлёт отрасли и патриотический порыв ради импортозамещения. Пока же вопросы для обсуждения, представленные в учебнике, «не способствуют любви к Родине».

Липсиц готов внести некоторые корректировки, чтобы школы могли использовать его учебник в качестве дополнительного пособия, но вписывать экономические прорывы не собирается.

«Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», – заявил он газете.

В самом издательстве журналистам объяснили, что часть направленных авторов рекомендаций взяли из рецензий экспертов, которые проводились по заказу министерства просвещения. В ведомстве формулировку предписаний отрицают.

В 2018 году после аудита Российской академии образования, одним из учредителей которой выступает Минпросвещения, Федеральный перечень сократился с 1370 до 863 книг. Авторы школьных учебников попросили президента Владимира Путина организовать общественное обсуждение новых образовательных стандартов, поскольку содержание входящих в перечень книг не корректировалось больше пяти лет.