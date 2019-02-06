19-летний российский сноубордист выиграл два золота чемпионата мира за два дня

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в США в параллельном слаломе. Это вторая награда высшей пробы для 19-летнего спортсмена за два дня.

В финальном заезде в параллельном слаломе на чемпионате мира 19-летний Логинов опередил чемпиона мира 2015 года – итальянца Роланда Фишналлера. Накануне он также выиграл золото в параллельном гигантском слаломе, одолев в финале Тима Мастнака из Словении. Это была лишь вторая в истории победа отечественного сноубордиста на чемпионатах мира после аналогичного успеха Андрея Соболева в 2015 году.

Дмитрий Логинов родился в Красноярске. Трёхкратный чемпион мира среди юниоров (2016, 2018), на Олимпийских играх 2018 года занял 32-е место. Мастер спорта России международного класса.