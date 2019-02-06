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Власть
06.02.2019 11:36
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«Это не политика, а косметика». Оппозиция выступила с резкой критикой законопроекта о митингах в Петербурге

Петербургские депутаты 6 февраля в первом чтении утвердили корректировки закона о митингах. Представители власти уверены, что заняты демократизацией, оппозиционеры утверждают: это только видимость. 

В законопроекте авторства единоросса Дениса Четырбока предлагается увеличить максимальное количество участников митингов, которое не требует согласования, с 200 до 500 человек. 

Проект закона предусматривает ограничение времени проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, чтобы не создавать неудобства для людей в часы пик (по утрам в будние дни с 7:30 до 9:30 утра и по вечерам с 17:30 до 20:00). 

Для информирования властей о проведении публичных акций в специально отведённых местах депутаты предлагают ввести принцип «одного окна». Предполагается, что подавать соответствующую информацию заявители будут в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. «Гайд-парков» в Петербурге должно стать не меньше восьми. Утверждать их будет Смольный. 

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков назвал законопроект «демократизацией отношений между властью и обществом для реализации публичных прав граждан». При этом единоросс Андрей Васильев в ходе обсуждения напомнил, что в Европе массовые митинги сопровождаются погромами.  

Представители оппозиции заявили, что проект закона — не что иное, как лицемерие, так как не решает существующих проблем. 

«Вчера власть продемонстрировала своё реальное лицо, когда суд решил оштрафовать Дениса Михайлова и Богдана Литвина на 7 млн за испорченный не ими на митинге газон. Эти законы — лицемерные попытки прикрыть недостатки. Это не политика, а попытка обмануть людей, это косметика. Надеюсь, что петербуржцы умнее», – заявил Максим Резник. Депутат Алексей Ковалев заметил, что депутаты просто обязаны после данного решения обратиться в Конституционный суд. «Это норма, забитая в федеральном законе: те действия, которые совершают участники мероприятия, за них отвечают организаторы. Это противоречит Конституции. А коснуться это может каждого из нас».

Борис Вишневский напомнил, что в законопроекте не учтены поправки о публикации заявок в сети Интернет, а также заявил, что вместо демократизации регулярно пикеты срывают полицейские, увозя активистов в полицию якобы из-за жалоб уголовников. 

За проект проголосовали 37 депутатов (во фракции «Единой России» их всего 36), трое воздержались, пятеро были против.

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