Водитель госпитализирован, автомобиль разбит. ОЖД подсчитала ДТП на переездах за январь

На территории Октябрьской железной дороги в январе 2019 года было зафиксировано одно ДТП. На одно больше, чем в январе 2018-го. В ОЖД напоминают водителям, что на переездах нужно быть особенно внимательным и непременно соблюдать правила дорожного движения.

Авария произошла в Тверской области. Водитель автомобиля в нарушение правил попытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал переездной сигнализации. В итоге автомобилист был госпитализирован, машина разбита, а грузовой и пригородный поезда задержались в пути следования.

За 2018 год на переездах Октябрьской железной дороги произошли 25 ДТП. В пресс-службе ОЖД напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности, и только неукоснительное соблюдение ПДД может гарантировать сохранение жизни и здоровья, а виновнику ДТП в зависимости от тяжести его последствий грозит гражданская, административная, а также уголовная ответственность.