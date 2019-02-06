Турция получит российские ракетные комплексы С-400 уже к осени. США угрожают санкциями и предлагают свой аналог

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ назвала дату поставки в Анкару российских зенитных ракетных комплексов С-400. Сроки неоднократно переносились, а американская сторона оказывала давление.

«Портфель заказов Турции сегодня превышает $1 млрд, в 2017 году, как вам известно, был подписан контракт на С-400. Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены», – цитирует 6 февраля заявление директора ФСВТС Дмитрия Шугаева газета «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что контракт между двумя странами подразумевает также сотрудничество в технической сфере. В частности, может быть произведена локализация определенных элементов российской системы. «Никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не возникнет», – подчеркнул Шугаев.

Контракт между Россией и Турцией предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. США пригрозили партнеру по НАТО санкциями, однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность систем C-400 для безопасности страны. В ответ американцы потребовали от Анкары отказаться от покупки российских ракетных систем в обмен на поставку американских Patriot. Более десяти стран мира также заинтересованы в покупке у России зенитных ракетных систем С-400.