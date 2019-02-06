В Петербурге пропали собранные на школьный выпускной деньги. Судить по статье «присвоение» будут учителя

Приморский районный суд Петербурга рассмотрит дело бывшего школьного учителя. Его обвинили в присвоении денег, собранных для выпускного вечера.

Как сообщает 6 февраля прокуратура Северной столицы, нехороший случай произошел в школе №583 на проспекте Авиаконструкторов. По версии следствия, педагог несколько месяцев, с сентября 2017 года по июнь 2018-го, собирал с родителей деньги на выпускной вечер. Часть средств ушла по назначению, в качестве предоплаты. А 400 тысяч, как сказано в материалах уголовного дела, осели в кармане фигуранта.

Учителю вменили ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в крупном размере). Педагогу грозит до 6 лет лишения свободы.