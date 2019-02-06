Выезд на «встречку» под грузовик стал смертельным для автомобилистки в Ленобласти

Легковушка и грузовик столкнулись в Ломоносовском районе Ленинградской области вечером 5 февраля. Погибла женщина-водитель.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 17:15 на 29-м километре автодороги «Петродворец – Кейкино». По предварительным данным, 35-летняя женщина на автомобиле LADA Granta не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком MAN под управлением 25-летнего мужчины.

В результате водитель «Лады» скончалась от полученных травм еще до прибытия медиков.

В ГИБДД отмечают, что проезжая часть на месте ДТП была в удовлетворительном состоянии и обработана противогололедными материалами. Полиция ведет проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.