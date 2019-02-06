Россия может стать акционером Tesla. Поможет производитель аккумуляторов Maxwell

Российская госкорпорация «Роснано» станет миноритарным акционером Tesla предпринимателя Илона Маска после того, как американская компания закончит сделку по приобретению калифорнийского производителя аккумуляторов Maxwell Technologies.

«У «Роснано» есть очень небольшой пакет акций в Maxwell, и если Tesla приобретет ее, то российская компания может стать миноритарием компании Илона Маска», – рассказал 6 февраля источник ТАСС на рынке.

Собеседник агентства отметил, что акции производителя аккумуляторов могут обменять на ценные бумаги Tesla.

В 2017 году госкорпорация вошла в состав акционеров Maxwell с долей 0,2%, однако в октябре следующего года пакет был продан на открытый рынок. До сделки с компанией Илона Маска «Роснано» планировало получить 7 тысяч акций для реализации на открытом рынке. На данный момент российская госкорпорация остается миноритарным акционером калифорнийской фирмы.