Овечкин стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд результативности среди российских игроков в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ 6 февраля.

5 февраля в игре с «Ванкувером» нападающий отличился результативной передачей и набрал 1180 очков в карьере (644 забитых шайбы и 536 передач). Для достижения рекорда Овечкину потребовалось провести 1055 игр в 14 сезонах НХЛ.

There ya have it.@ovi8 is now the highest-scoring Russian player ever! 👏 pic.twitter.com/wGqoViJFvh