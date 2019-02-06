«Ночлежка» собирает мобильники для своих подопечных

Благотворительная организация «Ночлежка» собирает мобильные телефоны для своих подопечных – людей, в силу тех или иных обстоятельств оказавшихся на улице.

Связь бездомным необходима, в частности, чтобы устроиться на работу. «Практически всегда на первое время люди устраиваются на работу, куда нужно выходить по звонку. Мобильный телефон позволяет держать связь и со специалистом по социальной работе «Ночлежки», который сообщает бездомному человеку новости по поводу восстановления его документов, решений суда в делах о мошенничестве с недвижимостью и пр.», – рассказали в организации.

Необходимы необязательно новые телефоны, но в рабочем состоянии и с зарядками. Также отдельно требуются зарядки и провода с разъемом микро-usb – они очень востребованы, так как подходят к самым распространенным телефонам.

В «Ночлежке» отметили, что с этой просьбой обращаются к горожанам далеко не в первый раз. Но и не в последний: «Каждый приемный день в консультационную службу «Ночлежки» приходит 50-70 нуждающихся человек. Каждый месяц к нам обращаются за помощью около 200 новых человек. Телефоны есть у единиц из них».

Приносить телефоны можно в любой день с 9 до 22 часов в приют «Ночлежки» по адресу: ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1).