Тело петербуржца нашли под окнами жилого дома в Юнтолово

Раннее утро для жителей одного из домов в Приморском районе Петербурга началось с беседы с полицией. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины.

По словам читателей «Фонтанки», тело молодого человека соседи нашли около семи утра 6 февраля под окнами дома по Парашютной улице, 31. Очевидцы предполагают, что мужчина упал с балкона. В региональном управлении МВД нашему изданию подтвердили факт гибели горожанина от падения с высоты, ему было 32 года.