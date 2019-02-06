СМИ: Британское правительство тайно обсуждает отсрочку Brexit. Из ЕС хотят выйти на восемь недель позже

Члены британского правительства обсудили возможность отсрочки Brexit на восемь недель. Встречу представители кабмина провели «тайно». Премьер Тереза Мэй ранее заявляла, что говорить о переносе Brexit контрпродуктивно.​

Подробности без указания источников информации 6 февраля сообщает РБК со ссылкой на газету The Telegraph.

Министры, как указывает издание, хотят, чтобы ЕС согласовал двухмесячный «льготный период» для Великобритании после 29 марта. Именно в этот день должен начаться выход страны из Евросоюза. В случае, если предложенная Мэй сделка по Brexit будет одобрена парламентом, для принятия необходимых законов потребуется дополнительное время, считают в британском правительстве.

По данным The Telegraph, при согласовании переходного периода Великобритания останется в ЕС на тех же условиях, что и сейчас. Отсрочка Brexit на восемь недель будет означать, что старт этого процесса перенесут на 24 мая.​

Накануне, перед «тайным» обсуждением в правительстве реализации подобного плана, премьер-министр, как указывает Telegraph, «по-видимому, упрекнула министров в том, что они публично говорили о задержке Brexit». Мэй, в свою очередь, настаивает на том, чтобы из Евросоюза Великобритания начала выход 29 марта.