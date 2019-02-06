Двух топ-менеджеров газовых компаний объявили в розыск по делу Арашуковых

Два человека объявлены в розыск по уголовному делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Следствие считает причастными к хищению газа «Газпрома» стоимостью более 30 млрд рублей и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова. Их статус — подозреваемые, сообщает 6 февраля Следственный комитет РФ.

Напомним, кроме сенатора и его отца, уже арестованы Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.

К настоящему времени члену Совфеда предъявлено обвинение по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля», «Убийство». Остальные в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении мошенничества и создании и участии в преступном сообществе.

В СК не исключают появления новых эпизодов и фигурантов.