Происшествия
Двух топ-менеджеров газовых компаний объявили в розыск по делу Арашуковых
Два человека объявлены в розыск по уголовному делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Следствие считает причастными к хищению газа «Газпрома» стоимостью более 30 млрд рублей и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова. Их статус — подозреваемые, сообщает 6 февраля Следственный комитет РФ.
Напомним, кроме сенатора и его отца, уже арестованы Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.
К настоящему времени члену Совфеда предъявлено обвинение по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля», «Убийство». Остальные в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении мошенничества и создании и участии в преступном сообществе.
В СК не исключают появления новых эпизодов и фигурантов.
Справка:
По версии следствия, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков (ранее работал в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ОАО «Ставрополькрайгаз») в течение 17 лет выстраивал теневую газовую империю, назначая своих родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК Северного Кавказа.
Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ продажей компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ущерб оценивается почти в 30 млрд рублей, СК не надеется его возместить. Рауль Арашуков не признал вину в организации преступного сообщества и хищениях, назвав информацию следствия новой для него.