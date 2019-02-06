Петербурженка в Большой Вруде осталась без старинной монеты с портретом Екатерины

Уроженка Петербурга заявила в полицию о грабеже после вечеринки у соседей в Волосовском районе Ленобласти. В качестве ущерба она назвала серебряную монету с изображением Екатерины II.

Как стало известно «Фонтанке», заявление 29-летняя женщина написала 5 февраля, хотя монету у нее отобрали за три дня до этого. По словам уроженки Петербурга, которая в настоящее время живет в деревне Большая Вруда, около пяти часов вечера 2 февраля она и ее знакомый по фамилии Петров отдыхали у соседей. Алкоголь подогрел интерес мужчины к старинной монете, отбирал он ее, угрожая владелице ножом. Кусок серебра с портретом Екатерины Великой потерпевшая считает коллекционным экземпляром, за который можно выручить от 250 до 600 тысяч рублей.