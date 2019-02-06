Россия выделила Кубе очередной кредит. Деньги пойдут на военные нужды

Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере 38 млн евро по линии военно-технического сотрудничества. Соглашение уже подписано, рассказал 6 февраля в интервью газете «Коммерсантъ» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Деньги в рамках госкредита пойдут на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия Кубе», — сказал он.

Шугаев напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года. Москва уже поставила Гаване большое количество вооружения и военной техники, «в том числе в качестве военно-технической помощи», подчеркнул директор ФСВТС. Речь идет о бронетанковой технике, самолетах, артиллерийских системах, средствах ПВО и морской технике.

«Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы», — заявил Шугаев. Он отметил, что сотрудничество России и Кубы носит стратегический характер и дает Гаване возможность развивать свой военно-промышленный комплекс.

В январе вице-премьер Юрий Борисов рассказывал о проекте модернизации железных дорог Кубы стоимостью почти 2 млрд евро, который реализует Россия. По его словам, к 2026 году проект будет иметь «ключевое значение» для кубинской экономики. Также он сообщил о проекте Москвы и Гаваны по модернизации энергетической инфраструктуры, он рассчитан до 2030 года. Кроме того, российские власти в 2019 году планируют помочь кубинцам восстановить авиапарк кубинского перевозчика.