23 объекта, 27 сообщений и почти три тысячи эвакуированных. Телефонные террористы в Петербурге использовали службы зашифрованной электронной почты

Письма с требованием «не философить» 5 февраля получили 23 торговых, бизнес- и медицинских центра в Петербурге. Из-за них эвакуировали 2720 человек.

Как стало известно «Фонтанке», анонимки с угрозами приходили с трех почтовых адресов, каждый из которых в адресе содержал название сервиса Mailfence. Это служба, которая бесплатно предлагает получить доступ к зашифрованному почтовому ящику. Сервера компании находятся в Бельгии. Всего 22 торговых и бизнес-центра и еще один, медицинский, получили 27 сообщений. «Фонтанка» ранее уже приводила содержание рассылаемого текста. Авторы просили «не философить», рассказали о бомбе из пластика и без запаха, и что до «взрыва осталось N-количество минут». Угрозы, по распоряжению администраций ТРК, привели к эвакуации почти трех тысяч посетителей и персонала.

Параллельно с Петербургом под волну эвакуаций вновь попали Москва и Волгоград. Не первый раз за последнюю неделю «бомбят» и Северную столицу. Предыдущая рассылка по школам и больницам вывела на улицы больше 25 тысяч человек.