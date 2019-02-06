«По его просьбе». Медведев сменил главу «Автодора»

В госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») сменился председатель правления. На этот пост вместо Сергея Кельбаха назначен его первый заместитель Вячеслав Петушенко, который прежде курировал техническую политику в компании. Распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина 6 февраля.

Кельбах, как пояснили в пресс-службе правительства, был освобожден от должности «по его просьбе». Остальных деталей произошедшего в кабмине не привели.

Как писал ранее РБК, одной из причин смены руководства мог стать срыв сроков строительства ЦКАД, которая должна была быть построена в 2018 году.

Вячеслав Петушенко работает в структурах «Росавтодора» с марта 2006 года. С сентября 2014-го он в течение года занимал пост заместителя министра транспорта Крыма и курировал дорожное строительство в регионе. После чего он был назначен на пост начальника «Центравтомагистрали».

Под руководством Петушенко была построена и реконструирована большая часть Кольцевой автодороги Петербурга, а также реконструированы все вылетные магистрали Москвы.