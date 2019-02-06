США создают новую систему ПРО, наращивают расходы на оборону и обвиняют Россию

США направили все усилия на создание новой системы противоракетной обороны. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, выступая с ежегодным обращением к конгрессу «О положении страны».

«В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США. В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны», — цитирует Трампа 6 февраля РБК. Президент напомнил, что в прошлом году бюджет Минобороны страны составлял около $700 млрд, в этом году он вырос на $16 млрд. Трамп подчеркнул, что его администрация «никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов».​

Во время выступления американский лидер вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен еще в 1987 году между главами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

«Мы выполняли условия договора буква в букву, в то время как Россия длительное время нарушала его», — сказал Трамп. При этом он предложил заключить новое соглашение с Москвой о контроле за ракетным вооружением вместо ДРСМД, в этот договор также могут войти Китай и другие страны. Президент пообещал, что США превзойдут всех остальных в разработке вооружений для защиты Америки.

США 2 февраля приостановили свое участие в ДРСМД. В Вашингтоне указывали, что Россия нарушила условия договора из-за разработки ракеты 9М729 для установок «Искандер-М».

Москва, ранее отвергавшая все обвинения Вашингтона, ответила зеркальными мерами: президент Владимир Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД. Тогда же глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу начать работу над созданием гиперзвуковых ракет наземного базирования и наземной версии крылатой ракеты «Калибр». Позднее глава Минобороны подчеркнул, что эти снаряды должны быть разработаны в ближайшие два года.