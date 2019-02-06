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Общество
06.02.2019 08:07
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Макрон объявил 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник объявил 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян во Франции.

Соответствующее заявление французский лидер сделал ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции, передает 6 февраля РБК. Макрон подтвердил, что Франция в числе первых осудила «убийственную охоту на армянский народ в Османской империи».

Франция официально признала Геноцид армян в 2001 году.

Ежегодно в Армении 24 апреля вспоминают жертв, которые были убиты в Османской империи в годы Первой мировой войны. По разным оценкам, в результате депортации и истребления армянского населения в 1915–1918 годах погибли от 700 тыс. до 1,5 млн человек.

Турция, являющаяся правопреемницей Османской империи, утверждает, что убийства армян в годы Первой мировой войны не были их целенаправленным уничтожением и не должны называться геноцидом.

Ранее, кроме Франции, факт геноцида был признан рядом государств, среди которых Россия, Италия, Германия и Польша.

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