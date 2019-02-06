Чёрную лопату на Марата «сломали» - от нее остался только черенок. Борьба с граффити в Петербурге продолжается

Граффити с изображением чёрной лопаты во дворе между улицами Марата и Колокольной приказало долго жить. Через несколько часов после выхода новости на «Фонтанке» 5 февраля рисунок был закрашен. Кем — пока не ясно, но, скорее всего, постарались коммунальщики.

О граффити стало известно во вторник днём. Фото появилось в группе анонимных художников «Осколки» с подписью «Без лопаты Беглова этой зимой в Петербурге не выжить».

Лопата Беглова – своеобразный локальный мем, который появился на свет благодаря самому врио губернатора. На совещании в Смольном 9 января глава города приказал выдать соответствующий инструмент главам районных администраций. Таким образом он выразил неудовольствие тем, как город убирается от снега. После этого в Сети появились фотографии, на которых чиновники позировали с именными лопатами.

В отличие от лопаты, снег из Петербурга так быстро исчезнуть не может. Горожане всё ещё вязнут в снежной каше, буксуют во дворах и поскальзываются на тротуарах. В день появления и исчезновения «чёрной лопаты» от глыбы льда погиб 23-летний студент Бабурбек Очилов.