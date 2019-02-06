Глава отдела столичной таможни задержан по подозрению в получении взятки

Глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни задержан сотрудниками ФСБ по подозрению во взяточничестве. Об этом 6 февраля сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Имя задержанного в пресс-релизе СК не указали, однако РБК пишет, что речь идет о Денисе Афонине. По данным следствия, в апреле 2018 года он получил взятку в 347 тыс. рублей от коммерческой организации, которая занимается импортом товаров. Против компании было начато административное производство и наложен штраф.

Таможенник пообещал за взятку «уменьшение штрафных санкций в рамках возбужденного административного производства в отношении коммерческой организации и дальнейшее не проведение проверочных мероприятий в отношении неё», – говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.5 ст. 290 УК (получение взятки). Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.