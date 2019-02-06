18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -5
$ 65.57р
74.91р
00:27 06.02.2019
Расширенный поиск
Общество

О чем Киселев рассказал Дудю. Час сорок за две минуты.

Юрий Дудь выпустил первое в этом году интервью. Его героем стал ведущий «Вестей недели», гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Продолжительность видео — 1 час 40 минут. «Фонтанка» посмотрела его за вас и собрала главные высказывания Киселева.

Версия для печати
06.02.2019 00:12
О чем Киселев рассказал Дудю. Час сорок за две минуты.
  1. О рэпе:
  2. О Коктебеле:
  3. Почему ни в одном выпуске после нового года не было ни слова про повышение цен:
  4. Как Киселев вышел на пенсию:
  5. Про размер пенсии Киселева:
  6. Про повышение пенсионного возраста:
  7. Откуда у Киселева 4,5 млн долларов, которые он заплатил в 2014 году за квартиру в Москве:
  8. Про скандал с виллой в Коктебеле и претензии строителя Владимира Мазурина:
  9. Про патриотизм:
  10. Про американского брата и племянника из Германии:
  11.  Если бы сын Киселева поехал воевать на Донбасс:
  12. О росте влияния церкви в обществе:
  13.  Как женился Киселев:
  14. Почему Киселев называл Петра Порошенко другом, а теперь ругает его в передачах:
  15. Про Владимира Путина:

1 О рэпе:

Россия нуждается в мощном культурном импульсе, рэп и есть такой импульс. Мне захотелось взять под защиту Хаски, который попал в трудное положение. 

2 О Коктебеле:

Я не хожу на нудистские пляжи. Я вообще там (в Коктебеле, прим. редакции) не хожу на пляжи.

3 Почему ни в одном выпуске после нового года не было ни слова про повышение цен:

Это собственно, не является новостью. Сейчас у нас есть экономический рост около 1%, это данные Росстата. 

Рост цен не драматичен сегодня для подавляющего большинства населения России. Я не вижу здесь какой-то драмы. Оно неприятное, но не драматичное. 

4 Как Киселев вышел на пенсию:

Я забыл выйти на пенсию в 60 лет и вышел в 62. Я имею право бесплатного проезда в метро.

5 Про размер пенсии Киселева:

Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором рассказывали в какой-то передаче? Моя мама говорила, что говорить о деньгах неприлично.

6 Про повышение пенсионного возраста:

Это не является грабежом, потому что человек поживет на пенсии, мужчина поживет на пенсии.

7 Откуда у Киселева 4,5 млн долларов, которые он заплатил в 2014 году за квартиру в Москве:

Я всегда хорошо зарабатывал. У меня был один из первых «Мерседесов» в Москве, это был 90-й год. Я сделал фильм «100 дней президента Горбачева» и получил за него огромные по тем временам деньги.

У нас практически нет сейчас в семье сбережений, все, что мы заработали, мы вложили в жилье. Мы взяли эту квартиру в кредит.

У меня высокая официальная зарплата.

8 Про скандал с виллой в Коктебеле и претензии строителя Владимира Мазурина:

Мазурин — не архитектор, а мошенник, который пытался вымогать деньги.

Я заплатил все, о чем мы договорились.

Человек проходимец. Ко мне на стройку он попал по рекомендации.

Суд Королева (который обязал Дмитрия Киселева выплатить Владимиру Мазулину 2,5 млн рублей), к сожалению, принял неправомерное решение, он даже не ознакомился, что меня удивило, но, наверное, кто-то попросил суд, он даже не прочел пояснения с моей стороны. Но я опротестую его. И думаю, что этот эпизод как позор отечественного правосудия мы отменим.

9 Про патриотизм:

Без патриотизма мы будем жить еще хуже. У нас не будет государства. Государство — это резервуар для общества. Без патриотизма мы потеряем Россию.

10 Про американского брата и племянника из Германии:

Мой брат — гражданин США. В Германии живет мой племянник, сын моего американского брата. Наши отношения с братом прервались, он настроен против России, к сожалению. Его сын воевал в ДНР на стороне ополченцев. Но сейчас он сидит в тюрьме в Германии. Он ушел в монастырь, постригся на Афоне. Оттуда поехал в Болгарию по монашеским делам. Болгары его арестовали. Он сидит в тюрьме по плохой очень статье, за терроризм.

11  Если бы сын Киселева поехал воевать на Донбасс:

Если бы кто-то из моих сыновей отправился воевать на Донбасс, я бы его поддержал. Если люди не признали государственный переворот, и кто-то хочет им помочь, это благородное дело.

12 О росте влияния церкви в обществе:

Это положительная история. Церковь нечем заменить. Это единственный общественный институт, который профессионально занимается вопросами добра и зла. Религия задает критерии, и никто, кроме религии долгосрочные критерии задать не может. Религия воспроизводит ценности из поколения в поколение.

13  Как женился Киселев:

Я сейчас женат в седьмой раз. Я регистрировал свои юношеские увлечения. В 23 я был уже трижды разведен. В 18 я женился на девушке, которая родилась со мной в один день и в один год. Я говорил: «Дорогая, если хочешь, давай поженимся». И все хотели. Одна из жен была англичанка, мы были женаты шесть лет.

14 Почему Киселев называл Петра Порошенко другом, а теперь ругает его в передачах:

У меня в телефоне 2 тысячи номеров, про многих я могу сказать: «Это мой друг». Таким же «другом» был Петр Порошенко.

15 Про Владимира Путина:

Путин не просто сохранил, он воссоздал наше государство, модель государства, которая будет существовать и после него. Он вселил в людей надежду. Его волевые решения улучшили качество жизни в России и сделали жизнь в России безопаснее.  он, наверное, лучший правитель России за многие века.