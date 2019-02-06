О чем Киселев рассказал Дудю. Час сорок за две минуты.
- О рэпе:
- О Коктебеле:
- Почему ни в одном выпуске после нового года не было ни слова про повышение цен:
- Как Киселев вышел на пенсию:
- Про размер пенсии Киселева:
- Про повышение пенсионного возраста:
- Откуда у Киселева 4,5 млн долларов, которые он заплатил в 2014 году за квартиру в Москве:
- Про скандал с виллой в Коктебеле и претензии строителя Владимира Мазурина:
- Про патриотизм:
- Про американского брата и племянника из Германии:
- Если бы сын Киселева поехал воевать на Донбасс:
- О росте влияния церкви в обществе:
- Как женился Киселев:
- Почему Киселев называл Петра Порошенко другом, а теперь ругает его в передачах:
- Про Владимира Путина:
1 О рэпе:
Россия нуждается в мощном культурном импульсе, рэп и есть такой импульс. Мне захотелось взять под защиту Хаски, который попал в трудное положение.
2 О Коктебеле:
Я не хожу на нудистские пляжи. Я вообще там (в Коктебеле, прим. редакции) не хожу на пляжи.
3 Почему ни в одном выпуске после нового года не было ни слова про повышение цен:
Это собственно, не является новостью. Сейчас у нас есть экономический рост около 1%, это данные Росстата.
Рост цен не драматичен сегодня для подавляющего большинства населения России. Я не вижу здесь какой-то драмы. Оно неприятное, но не драматичное.
4 Как Киселев вышел на пенсию:
Я забыл выйти на пенсию в 60 лет и вышел в 62. Я имею право бесплатного проезда в метро.
5 Про размер пенсии Киселева:
Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором рассказывали в какой-то передаче? Моя мама говорила, что говорить о деньгах неприлично.
6 Про повышение пенсионного возраста:
Это не является грабежом, потому что человек поживет на пенсии, мужчина поживет на пенсии.
7 Откуда у Киселева 4,5 млн долларов, которые он заплатил в 2014 году за квартиру в Москве:
Я всегда хорошо зарабатывал. У меня был один из первых «Мерседесов» в Москве, это был 90-й год. Я сделал фильм «100 дней президента Горбачева» и получил за него огромные по тем временам деньги.
У нас практически нет сейчас в семье сбережений, все, что мы заработали, мы вложили в жилье. Мы взяли эту квартиру в кредит.
У меня высокая официальная зарплата.
8 Про скандал с виллой в Коктебеле и претензии строителя Владимира Мазурина:
Мазурин — не архитектор, а мошенник, который пытался вымогать деньги.
Я заплатил все, о чем мы договорились.
Человек проходимец. Ко мне на стройку он попал по рекомендации.
Суд Королева (который обязал Дмитрия Киселева выплатить Владимиру Мазулину 2,5 млн рублей), к сожалению, принял неправомерное решение, он даже не ознакомился, что меня удивило, но, наверное, кто-то попросил суд, он даже не прочел пояснения с моей стороны. Но я опротестую его. И думаю, что этот эпизод как позор отечественного правосудия мы отменим.
9 Про патриотизм:
Без патриотизма мы будем жить еще хуже. У нас не будет государства. Государство — это резервуар для общества. Без патриотизма мы потеряем Россию.
10 Про американского брата и племянника из Германии:
Мой брат — гражданин США. В Германии живет мой племянник, сын моего американского брата. Наши отношения с братом прервались, он настроен против России, к сожалению. Его сын воевал в ДНР на стороне ополченцев. Но сейчас он сидит в тюрьме в Германии. Он ушел в монастырь, постригся на Афоне. Оттуда поехал в Болгарию по монашеским делам. Болгары его арестовали. Он сидит в тюрьме по плохой очень статье, за терроризм.
11 Если бы сын Киселева поехал воевать на Донбасс:
Если бы кто-то из моих сыновей отправился воевать на Донбасс, я бы его поддержал. Если люди не признали государственный переворот, и кто-то хочет им помочь, это благородное дело.
12 О росте влияния церкви в обществе:
Это положительная история. Церковь нечем заменить. Это единственный общественный институт, который профессионально занимается вопросами добра и зла. Религия задает критерии, и никто, кроме религии долгосрочные критерии задать не может. Религия воспроизводит ценности из поколения в поколение.
13 Как женился Киселев:
Я сейчас женат в седьмой раз. Я регистрировал свои юношеские увлечения. В 23 я был уже трижды разведен. В 18 я женился на девушке, которая родилась со мной в один день и в один год. Я говорил: «Дорогая, если хочешь, давай поженимся». И все хотели. Одна из жен была англичанка, мы были женаты шесть лет.
14 Почему Киселев называл Петра Порошенко другом, а теперь ругает его в передачах:
У меня в телефоне 2 тысячи номеров, про многих я могу сказать: «Это мой друг». Таким же «другом» был Петр Порошенко.
15 Про Владимира Путина:
Путин не просто сохранил, он воссоздал наше государство, модель государства, которая будет существовать и после него. Он вселил в людей надежду. Его волевые решения улучшили качество жизни в России и сделали жизнь в России безопаснее. он, наверное, лучший правитель России за многие века.