О чем Киселев рассказал Дудю. Час сорок за две минуты.

3 Почему ни в одном выпуске после нового года не было ни слова про повышение цен:

Это собственно, не является новостью. Сейчас у нас есть экономический рост около 1%, это данные Росстата.

Рост цен не драматичен сегодня для подавляющего большинства населения России. Я не вижу здесь какой-то драмы. Оно неприятное, но не драматичное.