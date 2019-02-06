Учёные из Аргентины описали новый вид зауроподов. У этих динозавров были гигантские шипы на спине и шее, чтобы защищаться и привлекать самок

Аргентинские учёные описали новый вид зауроподов. Этих травоядных динозавров отличают гигантские шипы, выступающие из спины и шеи. Статья вышла в журнале Scientific Reports.

Зауроподы — четвероногие травоядные динозавры, жившие с юрского по меловой период. Самые известные их собратья — диплодоки, брахиозавры, апатозавры. Останки нового вида, получившего название Bajadasaurus pronuspinax, найдены в Патагонии (провинция Неукен, которая находится в 1800 километрах к югу от Буэнос-Айреса). По словам палеонтологов, он жил около 140 миллионов лет назад.

«Мы считаем, что длинные и невероятно острые шипы, расположенные на шее и спине Bajadasaurus pronuspinax, а также его родственника Amargasaurus cazaui, должно быть, развились, чтобы сопротивляться хищникам. Если бы эти шипы покрывала только кожа или, в ином случае, они представляли бы собой открытую костную ткань, их бы легко сломали. Они же были обернуты кератиновой оболочкой, похожей на ту, которая присутствует в рогах многих современных млекопитающих», – рассказал один из учёных.

Также австралийцы предположили, что шипы могли быть не только оружием, но и индикатором половой привлекательности для самок.