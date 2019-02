Учёные из Аргентины описали новый вид зауроподов. У этих динозавров были гигантские шипы на спине и шее, чтобы защищаться и привлекать самок

Аргентинские учёные описали новый вид зауроподов. Этих травоядных динозавров отличают гигантские шипы, выступающие из спины и шеи. Статья вышла в журнале Scientific Reports.

Зауроподы — четвероногие травоядные динозавры, жившие с юрского по меловой период. Самые известные их собратья — диплодоки, брахиозавры, апатозавры. Останки нового вида, получившего название Bajadasaurus pronuspinax, найдены в Патагонии (провинция Неукен, которая находится в 1800 километрах к югу от Буэнос-Айреса). По словам палеонтологов, он жил около 140 миллионов лет назад.

