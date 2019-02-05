Минобороны провезёт через всю Россию «джихад-мобиль» и другие сирийские трофеи. Бывшее имущество боевиков поедет на поезде

Военные трофеи из Сирийской республики провезут через всю Россию по железной дороге. Спецпоезд посетит города в рамках акции «Сирийский перелом». О деталях этой «передвижной выставки» рассказали 5 февраля в пресс-службе Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что на отдельных железных платформах поедут «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD и самоходный минный трал Aardvark JSFU.

Также любопытствующие смогут ознакомиться с более чем 40 обезвреженными экспонатами, с которыми российские сапёры имели дело в Сирии. Это самодельные взрывные устройства, гранаты, мины и фугасы.

Захваченные трофеи побывают в 61 городе России. Остановка в каждом из них будет длиться несколько часов, а экскурсоводами станут военные, участвовавшие в сирийской военной операции. Старт акции намечен на 23 февраля.

По данным Минобороны, в 2018 году в Сирии было убито 23 тыс. боевиков. Всего с осени 2015 года, когда началась российская операция, убито более 87 тыс. террористов, в том числе 830 главарей бандформирований и 4,5 тыс. боевиков из стран СНГ.