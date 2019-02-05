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Происшествия
05.02.2019 23:53
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Газовый вторник Петербурга. Токсичную цистерну готовят к путешествию

Брошенная цистерна с химией полдня душила четыре района Петербурга. Службы вынужденно принюхались второй раз за месяц и вышли на источник, но пока не нашли виновного. А без полигона «Красный Бор» хранить настолько опасную химию в городе негде.

Газовый вторник Петербурга. Токсичную цистерну готовят к путешествию

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Заваливать оперативные службы звонками о резком удушливом запахе начали днём 5 февраля. Первыми смрада не выдержали в Лигово, вскоре телефоны обрывал весь Красносельский район. С Авангардной в редакцию «Фонтанки» докладывали, что запах газа просочился в квартиры. Испуганные жители выскочили на улицу, но легче там не дышалось. Через полтора часа после полудня предполагаемая утечка сорвала уроки в негазифицированной гимназии №399. Распустили по домам детей из соседней 383-й школы и медицинского колледжа. Затыкали носы в Политехническом университете.

На панические звонки «ПетербургГаз» ответил десантом аварийных бригад в Красносельский район. К поиску источника зловония присоединилось МЧС. Пока на юго-западе отбирали пробы воздуха на загазованность, а горожане жаловались на провонявшие не то газом, не то горелыми покрышками квартиры, баррикадировать помещения начали на Петроградской стороне. В соцсетях делились, что стойкий запах проникает в магазины и бизнес-центры с улиц, а там и вовсе дышится с трудом.

Душок быстро добрался до Васильевского острова, заставив жителей снова следить за направлением ветра. Недавний опыт опять поставил под подозрение Морской порт, где в конце января промолчали об обрушении склада с минеральными удобрениями, но распространившийся в социальных сетях слух подсказал искать причину за пределами района. Возможный прорыв трубопровода на проспекте Народного Ополчения в «ПетербургГазе» оперативно опровергли. В пресс-службе МЧС оставили информацию без комментариев. Призывы ведомства и районных администраций воздержаться от паники натыкались на тревожное «страшно дышать» и «сколько можно нас травить» от горожан.  

«Никаких скачков, которые свидетельствовали бы о выбросах, не обнаружено. Бригады с газоанализаторами работают», – рапортовали в Смольном.

Тем временем география расширялась, и о зловонии сообщали уже с севера города. В редакцию «Фонтанки» писали с Комендантского проспекта, проспекта Науки, Просвещения, Светлановской площади.

К четырём часам вечера стало ясно, что вонь в Красносельский район занесло не со стороны. Прорыва трубы на проспекте Народного Ополчения не было, зато нашлась ёмкость и пара канистр с сомнительным содержимым. Припорошенная снегом цистерна находилась в мусорном контейнере в гаражном комплексе «Лигово» – меньше, чем за пол километра от не выдержавшей запаха гимназии №399.

«Фонтанка» побывала на участке, с которого началась «газовая атака». Долго находиться рядом с находкой было нестерпимо до тошноты. По словам работавших на месте сотрудников, на проржавевшую цистерну вышли после звонка в полицию. Кто именно поставил точку в поисках, не раскрывается.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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В комитете по природопользованию сообщили, что воздух отравлял этилмеркаптан. Именно он придаёт сжиженному газу характерный запах (одорант). Особо токсичен, числится в списке сильнодействующих ядов, относится ко второму классу опасности. Малые дозы не страшны, но в больших количествах могут вызывать тошноту, головную боль, потерю координации. Более серьёзные последствия — поражение почек и печени. Об отравлении в течение дня не сообщалось.

По предварительной информации, ёмкость не была заполнена. Речь может идти о двух тоннах, но точный объём отдушки пока не установлен. Для четырёх районов этого оказалось с избытком.

К семи часам вечера город перестал задыхаться, а в Смольном назвали владельца площадки.  Ясности это не добавило. ИП «Говорухин» сдаёт участок в аренду ООО «Авто Л.С». По данным СПАРК, предприятие перевозит грузы специализированными автотранспортными средствами. Транспортировку химии второго класса опасности собственник и гендиректор Геннадий Святкин отрицает. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что ничем опаснее третьего класса его компания не занимается. Дышать отравленным воздухом сегодня ему не пришлось — он находится за пределами города и о панических настроениях из-за запаха газа узнал по телефону.

Сведениями о том, как бочка попала на его территорию, Геннадий Святкин не располагает, но предположение сделал. По его словам, площадку использует не только «Авто Л.С» – подхалтуривающего для компании частника с участка тоже не гонят.

«Поставит машину, уедет, разгрузится, снова поставит, не выгонять же человека», – рассказал Святкин. Частника зовут Денис, фамилия предпринимателю не запомнилась.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Комитет по природопользованию уложил случившееся в дело об административном правонарушении. В городском Роспотребнадзоре отчитались, что была разгерметизирована металлическая бочка объёмом 2,5 кубических метра, произошла утечка химического вещества. Пробы воздуха в очаге и окрестной территории отобраны и направлены на исследования. Другие ведомства ещё не отреагировали.

К десяти часам вечера подведомственная Смольному городская аварийная экологическая служба ГУП «Экострой» и передвижная автоматическая станция мониторинга воздуха ГГУП СФ «Минерал» закончили работы на проспекте Народного Ополчения. Источник запаха из канистр ликвидировали, цистерну загерметизировали. Поток жалоб на резкий запах иссяк, угрозы для населения, как заверяют в комитете, нет, вдыхать и выдыхать можно.

Сейчас цистерну везут на Волхонку, где она переночует, но не задержится. Химию второго класса опасности могли бы доставить на «Красный Бор», однако полигон закрыт для отходов. Путешествие ёмкостей с токсичным веществом запланировано на среду. Получив необходимые подтверждение и лицензию, «Экострой» намерен вывезти их в другой регион. По данным «Фонтанки», рассматривается вариант с Курской областью.  

Татьяна Ципуштанова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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