Авторитетные сторонники Навального заплатят за испорченный газон. В Петербурге придумали, как еще наказать организаторов митингов

Фрунзенский районный суд Петербурга открыл России новое: организаторы несостоявшегося согласованного митинга должны будут отвечать за поврежденные их соратниками цветы и кустарники. Первыми на себе испытали правовую новацию активисты Литвин и Михайлов.

Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"/Архив

Богдан Литвин и Денис Михайлов должны заплатить 7,3 млн рублей за вытоптанную на митинге «Он вам не царь» зелень. Восстановить ее стоило 3,6 млн, но ввиду сложности работ был применен коэффициент. Такое решение принял районный суд Петербурга, частично удовлетворив иск городской прокуратуры. В ходе судебного разбирательства, первого такого рода в России, осталось неясным, что случилось с виолой.

Заседание Фрунзенского районного суда началось с выяснения главного: а где Навальный? Несколько дней назад неизвестные от его имени отправили письмо с просьбой считать его еще одной стороной по делу. «Мое политическое движение основано на принципе «один за всех и все за одного». Когда путинский режим осуществляет давление на моего подчиненного путем взыскания неподъемной суммы, я не могу остаться в стороне и готов взять на себя сумму нанесенного ущерба», – процитировали ходатайство в пресс-службе судов. Довольно быстро выяснилось, что документ отправил не оппозиционный политик, а его сторонники тут же обвинили и пресс-службу, и процитировавшую ее «Фонтанку», в распространении фейковой информации. За спинами цитирующих официальную информацию журналистов, по мнению сторонников оппозиционера, наверняка стоял врио губернатора Александр Беглов.

Об обращении в правоохранительные органы сторонники Навального не заявляли, хотя, как выяснила «Фонтанка», узнать, кто фальсифицировал документ легко могли бы оперативники, если бы посетили почтовое отделение в доме 19/17 по улице Крупской, на углу с проспектом Вернадского в Москве. Оттуда представившийся Навальный и скорее всего и отправил письмо с ходатайством.

Судье Наталье Подольской эти знания были не нужны: ходатайство «псевдо-Навального» она отклонила, так как его самого на заседании не оказалось, а установить подлинность подписанного документа иначе было невозможно.

Другая судьба ждала ходатайство прокуратуры, из которого следовало, что перед судом не абы кто, а авторитетные общественные и политические активисты. «Литвин написал накануне митинга пост: «Почему мы выходим на улицы 5 мая?» На его призывы откликнулись тысячи человек, после чего произошло несанкционированное шествие», – заявили представители ведомства.

Дополнительно полицейские провели расследование данных на страницах в соцсетях Литвина, его результат был предъявлен на 8 страницах. Среди выводов: молодой человек из движения «Весна» занимается политической деятельностью с 2012 года, а 1900 друзей у него «ВКонтакте» говорит о нем, как о лидере мнений.

Авторитетность Михайлова прокуратуре казалась несомненной, и аналогичной характеристики он не удостоился. Причиной, вероятно, было то, что Октябрьским районным судом ранее он был признан организатором публичного несогласованного мероприятия, состоявшегося 5 мая 2018 года. Подобное решение суд вынес и по Литвину, но оно еще не вступило в законную силу.

Разница была и в другом, на ней настаивали защитники активиста «Весны». Богдан Литвин еще в апреле подавал уведомление в комитет по законности Смольного о проведении митинга на Пионерской возле ТЮЗа или на площади Ленина. Ему предложили вместо этого пойти в Удельный парк, но он от такого варианта официально отказался. Как утверждают защитники, 5 мая проходил уже совсем другой митинг, и Литвин был его участником (и это установил суд), а не организатором.

«Подождите, а что же такое «мы» в посте «Почему мы выходим на улицы 5 мая?»»-поинтересовалась судья.

«Возможно, речь, например, о девушке или он о себе в таком лице говорит, как «Мы – Николай Второй»», – предположил защитник Литвина. «Речь об обществе. Мы – граждане РФ», – запротестовал молодой политик.

После изучения бумажных доказательств участники процесса перешли к наглядным. Прокуратура представила в суд несколько видеозаписей, на которых должно было быть видно, как активисты топчут траву. На просмотр ушло более часа. Экран ноутбука окружили защитники, прокуроры и те, с кого требовали денег. Судья наблюдала за картинкой со своего места, подперев голову одной рукой, то ли устало, то ли скептично прищурив один глаз.

Из ноутбука сначала кричали «Четвертый срок тюремный», потом «Путина в отставку». Прокурор на всякий случай промотал вперед. «О! Вот человек на траве», – обрадовался он. Несколько раз на следующих отрывках на газоне оказывались митингующие, журналисты, человек на инвалидной коляске, затем промаршировали, как выразился защитник Михайлова, «космонавты». «Я не вижу здесь космонавтов», – ответил представитель прокуратуры. Единожды на кадры попала ветка сирени, которую задел убегающий от полиции навальнист. Виолы, розы, кизильника, астильбы и других растений, перечисленных в иске, на видео не оказалось.

Не было ни на видео оперативной съемки, ни на скачанном полицейскими из Интернета, и Литвина. Михайлов обнаружился только в собственной трансляции с Невского проспекта. Однако, по мнению прокуроров, это и не важно, ведь они, как организаторы, должны нести ответственность за последствия мероприятия даже если их физически и не было в месте проведения акции. При этом сами файлы, представленные в суд, были озаглавлены на компакт-дисках «митинг Навального». «Какие скачали», – развели руками представители прокуратуры. Судья же все-таки поинтересовалась: «А кто организатор мероприятия в вашем понимании?» – «Мы не знаем», – ответили активисты.

Вопрос подсчета убытков стоял особняком в этой истории. Сумма 10,9 млн рублей, уверяли защитники Литвина, завышена в несколько раз. Если считать по испорченному кизильнику, то в 19: вместо рыночной цены 157 рублей за куст комитет по благоустройству оценил повреждение в 3 тысяч рублей за штуку. Нарисовать такую цифру пришлось из-за путанной методики подсчета. Ее разработали для тех, кто, например, должен проводить ремонтные работы. Цены должны стимулировать рабочих беречь цветы, особенно в центре города.

Защитники же настаивали, что вред от нанесенных повреждений нужно оценивать по-другому. Вытоптано n кустарников, значит эту сумму и следует заплатить виновникам. Более того, в контракте на озеленение предусмотрен гарантийный ремонт растений. «Любой дополнительный ущерб оплачивает садово-парковое предприятие «Центральное», что прописано в государственном контракте. Это их предпринимательские риски. Фактически город никаких затрат не понес. И, если сейчас в пользу Петербурга взыскать средства, это, будет типичное необоснованное обогащение», – подчеркнул Александр Помазуев, защищавший Дениса Михайлова. Однако, как выяснилось из ответа юриста комитета по благоустройству, ноги политических активистов, журналистов и полицейских чиновниками при составлении сметы учтены не были. «Речь идет только о физическом износе и о единичных повреждениях, которые могут быть после отдыха граждан. Также в рисках прописаны те случаи, когда растения не приживаются», – отчеканила представитель Смольного. Ну а в случае проведения городских мероприятий, например, Алых парусов, подобные вещи и вовсе прописаны в контракте на их организацию – если что-то гуляющие выпускники потопчут, подрядчик праздника самостоятельно цветы посадит, добавила она.

Более того, как выяснилось в ходе слушания, не все цветы после митинга были высажены обратно. Так вот, например, виолу, возвращать на место и не имело смысла – она цветет лишь весной, а летом ее нужно заменять уже другим растением. Этот факт ничуть не смягчил представителей прокуратуры. Дальше в суде они раскрыли и новые аргументы, впрочем, подобное в последнее время все чаще можно слышать от чиновников и депутатов: «Вред цветникам был причинен накануне Дня Победы, что значительно усложнило работы по приведению в порядок внешнего вида города. Важно было не портить ветеранам праздник».

Через пять часов в суд решили вызвать свидетеля. Анастасия Хвысанова была с Денисом Михайловым весь день 5 мая рядом, и почти никуда не отходила. «А кто же вас позвал на митинг?» – спросила судья. Анастасия оглянулась на зал и дрожащим голосом произнесла: «Кажется, это был Алексей Навальный. Хотя, возможно, я увидела место встречи уже позже в соцсетях».

В финальном слове представители прокуратуры были лаконичны и не новы: «Значимость несомненна – речь о культурном облике Петербурга. Литвин и Михайлов брали на себя функцию организаторов и сохранить зеленые насаждения города не попытались».

«Значимость, конечно, не в газоне. Сегодняшнее решение будет важным, потому что фактически это вмешательство в возможность проведения митингов и свободы собраний», – ответил Виктор Воробьев, защищавший Богдана Литвина. Он добавил, что сумма иска, к слову такова, что при текущей зарплате активисту придется 70 лет платить за зеленые насаждения. Его коллега Александр Передрук заметил, никому так и не ясно, как и когда считали потоптанные цветы. «Все это дело стало исключительно следствием того, что граждане публично выражали своё мнение. Мы неглупые люди, время нас рассудит», – заключил он.

Вслед за ним последнее слово взял Богдан Литвин: «Иск является давлением на меня и Дениса. Вытеснением нас из общественной жизни. И самое абсурдное, что я здесь выступаю обидчивом зелёных насаждений, тогда как именно движение «Весна» выступает в защиту зеленых зон и парков».

Защитник Дениса Михайлова Александр Помазуев напомнил о бабушках в каком-нибудь далеком от Петербурга селе: теперь это и их риски, чуть только они наступят на газон выступая на местной акции, решение Фрунзенского районного суда станет аргументом для того, чтобы их оштрафовать. «Это, конечно, не про кизильник и сирень».

«Это – политическая Чечня», – поддержал его глава петербургского штаба Навального. Михайлов добавил: «Прошу отказать в удовлетворении иска, хотя, конечно, все понимаю».

Судья была в совещательной комнате недолго. Спустя четверть часа участники процесса узнали, что натоптали все-таки немного меньше, чем насчитала прокуратура. Всего лишь на 7,3 млн рублей.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»