ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию семье погибшего замглавы МЧС Чечни Юнусова. Его расстреляли из пулемета российские военные

Россию обязана выплатить семье погибшего заместителя министра Чечни по чрезвычайным ситуациям Руслана Юнусова компенсацию в 69 тысяч евро. Как пишет 5 февраля «Медиазона», такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Материальный ущерб в ЕСПЧ оценили в 9 тыс. евро, моральный — в 60 тыс. Деньги должны достаться матери бывшего замминистра Хазан Юнусовой и брату Урусхану. Суд посчитал, что российские власти виновны в нарушении статей 2 и 13 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь и эффективное расследование в случае смерти, а также право на эффективные средства правовой защиты).

Замминистра МЧС Чечни Руслан Юнусов был убит 4 января 2002 года в Грозном во время конфликта между его подчиненными и военнослужащими федеральных сил. Во двор здания МЧС в чеченской столице заехала боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ), из которой за несколько дней до этого обстреляли машину сотрудника МЧС Лом-Али Мираева. Спасатели попытались задержать БРДМ. Когда машина пыталась скрыться, к переговорам подключился Юнусов. Он запрыгнул на БРДМ и попытался ее остановить. Военные в ответ выпустили две очереди из пулемета и уехали, протаранив ворота. Юнусов получил две пули и скончался в больнице.

По подозрению в убийстве замминистра были задержаны двое военнослужащих, однако суда над ними так и не было. Родственники Юнусова в жалобе в ЕСПЧ писали, что расследование было приостановлены, а виновные так и не привлечены к ответственности.