«Он был как солнце, излучал свет». Знакомые рассказали о 23-летнем Бабурбеке Очилове, который погиб под глыбой льда на Петроградской стороне

Тяжёлая глыба льда прервала 5 февраля жизнь 23-летнего студента Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова. Его друг и ровесник Бахрулло Умаров с множественными травмами был госпитализирован в Мариинскую больницу, где теперь пробудет не меньше недели.

По словам одногруппника Бабурбека, в это время молодой человек из Узбекистана, мечтавший выучиться на провизора, сдавал мини-контрольные и бегал с кафедры на кафедру. Лёд с крыши остановил его как раз между корпусами на Аптекарском и Попова. Вместе с ним шёл его друг и товарищ по профессиональным играм в бильярд Бахрулло. Ему повезло, он выжил.

До третьего курса Бабурбек учился в иностранной группе, затем их объединили с русскоязычными студентами. По-русски иностранцы говорят не очень хорошо, поэтому стараются держаться земляков. Студент химфарма Михаил не слишком тесно общался с погибшим одногруппником, но смог его охарактеризовать как чрезвычайно доброго человека.

«Он был добрым, весёлым парнем, любящим братом. Может, в учёбе он и не блистал, но его человеческим качествам можно было позавидовать. Он был спокойным и излучал свет, как солнце. Все, кто находились рядом с ним, черпали энергию. Он заряжал жизнелюбием других. Когда я смотрел на него, мне становилось легче, я пытался научиться той же стойкости и самообладанию, что и он. Не описать этого всего словами, это просто чувствуешь, вот и все», – вспоминает Михаил.

Ещё один знакомый Бабурбека рассказал о нём практически то же самое. Он добавил, что молодой человек никогда не унывал. Он жил мечтой — стать самодостаточным, завести когда-нибудь семью. При этом он был скромным, вежливым.

Из родственников в Петербурге знакомые Бабурбека смогли назвать только сестру Гулжон — она тоже учится в университете на Аптекарском проспекте.

Случившееся шокировало всех студентов СПХФУ. Ректорат тоже заметно нервничал. Когда корреспондент «Фонтанки» позвонил проректору по учебной работе, он отказался комментировать трагедию, ссылаясь на то, что этим занимаются следователи. Тем не менее, он подтвердил, что погибший и пострадавший — их студенты.

Здание на Аптекарском проспекте, 6, с которого упал лёд, находится на балансе университета, то есть за очистку его крыши от снега отвечают сотрудники вуза. Это подтвердили в администрации Петроградского района.

После случившегося прокуратура Петербурга решила проверить все крыши федеральных учреждений на Петроградской стороне. Таковых в районе 19. А в Смольном пообещали проинспектировать вообще все ведомственные здания и федеральные учреждения.