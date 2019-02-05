Футболист «Зенита» Кузяев из-за травмы тренируется индивидуально. Он не сыграет в первой игре Лиги Европы
Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев получил травму в товарищеском матче против «Дюделанжа» (Люксембург) в минувший понедельник, 4 февраля. Как сообщает 5 февраля официальный сайт петербургской команды, игрок тренируется по индивидуальной программе.
Занятия проходят под присмотром клубных физиотерапевтов. Возвращение в общую группу планируется через 2–3 недели.
Важная информация о состоянии Далера Кузяева:https://t.co/4lfb3Qhyhh pic.twitter.com/oQtp4N0qxV— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 5 февраля 2019 г.
Напомним, «Зенит» сейчас находится на сборах в Испании, после которых отправится на первую игру с «Фенербахче» (Турция) в рамках Лиги Европы УЕФА. Встреча состоится 12 февраля в Стамбуле. Очевидно, принять в ней участия Кузяев не сможет.