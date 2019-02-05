Лекарство от «Магнита». Кому не поздоровится от экспансии продуктового гиганта

Сеть «Магнит» разбавит аптеками свои продуктовые магазины в Петербурге и Ленобласти. После битвы за кадры состоится генеральное сражение, после которого мелкие игроки перейдут в стан наблюдателя.

Светлана Холявчук/Интерпресс

О планах вывести фармацевтическую розницу на рынок российского Северо-Запада «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ретейлера. Аптеки заселят в торговых точках формата «у дома», «супермаркет» и «дрогери». Вместе с лекарствами покупателю предложат косметику, товары для гигиены и ухода за детьми. Новое для себя направление компания обкатала на жителях Краснодара, купив крупного фармдистрибьютора «СИА Групп». В 2019 году обещает открыть около 2 тысяч аптек по всей стране.

На Петербург и Ленобласть ретейлер закладывает сотню аптек, но, в каком соотношении они будут распределены по регионам, не рассказывает. В городе работает 150 универсамов «Магнит» и 12 магазинов «Магнит Косметика». Таким образом, можно предположить, что нехватка площадей развитие сети сдерживать не будет.

Динамика рынка тоже благоприятна, отмечают аналитики: продажи лекарств растут быстрее, чем число игроков. Так, по данным аналитической компании RNC Pharma, в 2018 году в Северной столице было продано фармацевтических препаратов на 53,5 млрд рублей (в розничных ценах с НДС), что на 5,5% больше, чем в 2017 году. При этом число аптек увеличилось на 2,6% – с 1839 на 1 января 2018 года до 1887 на 1 октября 2018 года.

По словам экспертов, последние четыре года были непростыми для аптечной розницы города. Кризис заставил ряд игроков покинуть рынок и способствовал усилению консолидации.

По оценке RNC Pharma, в 2017 году свои позиции серьезно усилила группа «Эркафарм» – владелец брендов «Озерки» и «Доктор Столетов» купил сеть «Радуга – Первая помощь – Ладушка». Сейчас под управлением компании в Петербурге работает более 270 аптек, а доля рынка превышает 46%.

«Фармакор», напротив, вышел из федеральной сети «36,6». Сейчас у него 96 точек. Летом 2018 года компания получила банкротный иск от дистрибутора «СИА Интернейшнл», но суд его рассматривать не стал.

В пятерку первых входят «Аптека Невис» (153 точки), объединенная сеть «Родник Здоровья»/«Аптека для Бережливых» (126 точек), «Петербургские Аптеки» (87 точек). Остальной рынок делят небольшие сети, в том числе фармацевтическая розница местных продуктовых ретейлеров. К примеру, в состав холдинга «Продовольственная биржа» (сети «Полушка», «Лайм») входит 17 аптек под брендом «Клевер».

С точки зрения новых открытий, по словам участников рынка торговой недвижимости, в последние годы наиболее активно вела себя самарская «Вита». Ретейлер пришел в Северную столицу в 2017 году и уже насчитывает более 30 точек. Среди лидеров рынка аптеки в последний год открывали в основном «Эркафарм» и «Родник Здоровья»/«Аптека для Бережливых». Другие игроки оптимизировали сети или сохраняли число точек на прежнем уровне.

Если хотя бы половина из запланированных «Магнитом» ста открытий придется на Петербург, незамеченным это не останется, соглашаются опрошенные «Фонтанкой» игроки. Владея дистрибьюторским бизнесом, ретейлер может получать прямые контракты с производителями и лучшие закупочные цены за счет большого объема продаж. Размещая аптеки на площадях своих магазинов, компания сможет сразу получить хороший трафик. Можно ожидать, что и рентабельность у точек на территории собственных универсамов будет выше, чем у отдельных аптек, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Но в оценке того, у кого именно краснодарский ретейлер откусит кусок рыночного пирога, эксперты разошлись. Так, топ-менеджер одной из федеральный сетей, предположил, что под угрозой находится бизнес небольших региональных сетей, одиночных аптек, а также фармацевтических проектов местных продуктовых сетей. «Формат аптек при супермаркете удобен для покупателя, но доля продаж лекарств в таких точках невелика — за серьезными покупками потребитель ходит в фармамаркеты и большие центральные аптеки, где больше ассортимент, можно получить консультацию и так далее», – сказал он.

«С приходом «Магнита» ужесточится конкуренция и кому-то придется уйти с рынка», – соглашается главный директор сети «Университетские аптеки» Ольга Липина. Но, по ее мнению, конкурировать компания будет с крупными сетями, работающими в эконом-формате: «Озерками», «Невисом» и «Вита». «Сам «Магнит» позиционируется как дискаунтер, так что можно ожидать, что и аптеки будут работать в этом ценовом сегменте», – говорит она.

Прежде чем занять долю рынка, «Магниту» придется поохотиться за головами. «Для работы в аптеках нужны сертифицированные сотрудники. А такому количеству новых провизоров взяться неоткуда. Значит, будут кадровые войны», – комментирует Ольга Липина.

Пока «Магнит» разместил на сайтах поиска работы десятки объявлений о наборе персонала в аптеки Петербурга, Ленобласти и ряда городов Северо-Западного федерального округа. Компания ищет заведующих, фармацевтов-провизоров, а также менеджера группы аптек. Заработная плата не указана.

По мнению Николая Беспалова, чтобы выполнить планы по развитию «Магниту», придется переманивать сотрудников у других ретейлеров более высокими зарплатами. У «Магнита» деньги есть, а вот всем ли действующим игрокам хватит рентабельности, чтобы предложить более высокие ставки и удержать персонал, большой вопрос, говорит он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»