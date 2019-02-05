ГИБДД вслед за Смольным пугает петербургских автомобилистов. Глава ведомства предупредил об эвакуации и штрафах

Массовая уборка Северной столицы от снежных завалов стартует с 6 февраля. К водителям города обратился начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Алексей Семенов предупредил автовладельцев, которые любят бросать свои машины в неположенных местах, об эвакуации и штрафах.

– На улицах города комитетом по благоустройству будет проводиться перемещение транспортных средств, а те водители, которые будут нарушать ПДД, будут привлекаться к административной ответственности. За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрена административная ответственность — штраф 3 тысячи рублей и эвакуация транспортного средства, – заявил подполковник полиции Алексей Семёнов.

С понедельника в Петербурге действует особый регламент уборки, но, несмотря на старания коммунальщиков, счет пока 1:0 в пользу снега и сосулек. Петербуржцы утопают в снежной каше как в центре города, так и у себя во дворах. Под тщательный контроль прокуратура сегодня взяла здания, которые находятся на балансе федеральных учреждений. Рядом с одним из таких во вторник погиб студент Петербургского химфарма, ещё один учащийся с травмами попал в больницу.

Вице-губернатор Николай Бондаренко в ходе брифинга 5 февраля также сообщил, что с сегодняшней ночи начнётся активная работа по эвакуации брошенных в неположенных местах машин. Расчистку начнут с Центрального района, где эвакуаторы будут освобождать дороги от неправильно припаркованных авто с 00.00 до 07.00 утра 6 февраля. Припаркованные по правилам машины собираются передвигать при помощи эвакуатора.