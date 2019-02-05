Банк России захлопнул клювы двуглавому орлу и «ощипал» его на своём новом логотипе

Банк России утвердил и представил новый логотип. Двуглавый орёл на нём уже не тот – исчезли высунутые языки и закрылись клювы. Фирменный стиль начинают постепенно внедрять. Так, например, 5 февраля издание «Вестник Банка России» вышло с молчаливой и смиренной птицей.

«Кардинальных изменений не происходит. В новом стиле сохранилась преемственность с предыдущим, при этом он стал более современным и удобным для использования», — цитирует представителя ЦБ РБК.

В Центробанке уточнили, что новое лого используется для оформления информационных материалов, электронных и печатных носителей, сувенирной продукции. Переделывало орла агентство Otvetdesign. «Сохранив идею предыдущего знака Центрального банка, мы переработали его, сделав более выверенным, выразительным и законченным», — говорится в материалах на сайте агентства.

Как выяснилось, от языков, открытых клювов и рельефного оперения отказались в пользу упрощения восприятия при масштабировании. Прежний, сложный, вариант орла сохранится только для больших изображений – от 10 сантиметров в высоту.

Помимо всего перечисленного, в новом фирменном стиле ЦБ отныне появилась визуальная метафора — горизонт, который делит любые носители фирменного стиля Банка России «на небо и землю». По замыслу разработчиков стиля, это сделано, чтобы «подчеркнуть такие черты, как устойчивость, надежность (для земли) и перспективы, умение смотреть выше (для неба, выполненного градиентом)».

Орёл останется прежним на денежных знаках, так как на них изображается не логотип ЦБ, а его официальная эмблема. С 2011 года она внесена в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.