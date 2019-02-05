Мясокомбинат победил Навального. Суд встал на сторону поставщика продуктов Росгвардии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации, который подавал мясокомбинат «Дружба народов» к оппозиционеру Алексею Навальному из-за расследования о поставках продуктов Росгвардии. Об этом 5 февраля сообщил в своем Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач.

Он уже заявил РБК, что ФБК собирается обжаловать решение суда. Предприятие требовало удалить расследование и опубликовать опровержение.

«Считаем, что сведения были достоверными и не порочат деловой репутации мясокомбината, потому что не мясокомбинат устанавливал цены и предъявлял требования по качеству продукции — это делал заказчик, Росгвардия», – сказал юрист ФБК.

Напомним, в расследовании Навального утверждалось, что закупочные цены на мясокомбинате резко выросли после того, как он стал единственным поставщиком Росгвардии.

Глава Росгвардии Виктор Золотов хотел добиться через суд опровержения распространенной Фондом борьбы с коррупцией информации, а также взыскать с Алексея Навального один миллион рублей. После выхода на Youtube расследования ФБК Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал политика «на дуэль» и пообещал сделать из него «сочную отбивную». Навальный в ответ предложил дуэль в форме дебатов в эфире одного из телеканалов или на его YouTube-канале, руководствуясь правилом выбора оружия вызываемой стороной, но Золотов отказался.