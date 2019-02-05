Автомобилистов ждет «радикальная зачистка». Петербургские власти собрались извести нарушителей правил парковки

В Петербурге с 6 февраля для очистки дорог от снега начнут активно эвакуировать автомобили, припаркованные в местах, где стоянка запрещена. Об этом 5 февраля рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко в ходе брифинга.

«С этой ночи мы начинаем активную работу по эвакуации легковых автомобилей, которые нарушают действие знака "Остановка запрещена"», – сказал вице-губернатор.

Расчистку начнут с Центрального района, где эвакуаторы будут освобождать дороги от неправильно припаркованных авто с 00.00 до 07.00 утра 6 февраля. Бондаренко пообещал, что масштабы работы по освобождению улиц будут только нарастать.

В местах, где нет запрещающих знаков, автомобили будут перемещать на время уборки. Затем транспортные средства либо вернут на место, либо оставят в непосредственной близости от локации, где автомобиль находился изначально.