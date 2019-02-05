«Это трагическая случайность». После гибели студента Смольный проверит, как убирают крыши зданий федеральных учреждений

После гибели студента в результате падения с крыши наледи власти Петербурга усилят проверку ведомственных зданий и федеральных учреждений. Об этом 5 февраля в ходе брифинга рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко.

«Это трагическая случайность и совпадение. Потому что и здание стоит на большом расстоянии от тротуара, и забор есть. В этом учреждении есть договор, и несколько дней назад там производилась очистка свесов сосулек. Не полностью выполненные работы, на мой взгляд, привели к этому трагическим случаю», – сказал вице-губернатор.

После гибели студента химико-фармацевтической академии Смольный дал указание ГАТИ усилить работу по проверке ведомственных зданий и учреждений федерального подчинения на предмет очистки кровли. «Эта работы будет в разы увеличена», – рассказал Бондаренко.

По данным чиновника, за последнюю неделю составлено 55 протоколов об административной ответственности в отношении тех зданий, которые находятся в федеральном подчинении. Суммарно с них взыскано более 1 млн рублей штрафов.

Вице-губернатор рассказал, что хуже всего ситуация с расчисткой крыш от сосулек обстоит в Центральном районе. «Есть случаи, когда мы видим, что даже не выставлено ограждение», – добавил чиновник.

Напомним, на Петроградской стороне 5 февраля глыба льда рухнула на двух молодых людей. Студент 5 курса химико-фармацевтического университета скончался, второй молодой человек был госпитализирован в Мариинскую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). После трагедии прокуратура заявила, что проверит крыши всех федеральных зданий в Петроградском районе.