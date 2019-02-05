18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -2
$ 65.57р
74.91р
22:12 05.02.2019
Расширенный поиск

Власть
05.02.2019 21:27
Печать

«Это трагическая случайность». После гибели студента Смольный проверит, как убирают крыши зданий федеральных учреждений

После гибели студента в результате падения с крыши наледи власти Петербурга усилят проверку ведомственных зданий и  федеральных учреждений. Об этом 5 февраля в ходе брифинга рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко.

«Это трагическая случайность и совпадение. Потому что и здание стоит на большом расстоянии от тротуара, и забор есть. В этом учреждении есть договор, и несколько дней назад там производилась очистка свесов сосулек. Не полностью выполненные работы, на мой взгляд, привели к этому трагическим случаю», – сказал вице-губернатор.

После гибели студента химико-фармацевтической академии Смольный дал указание ГАТИ усилить работу по проверке ведомственных зданий и учреждений федерального подчинения на предмет очистки кровли. «Эта работы будет в разы увеличена», – рассказал Бондаренко. 

По данным чиновника, за последнюю неделю составлено 55 протоколов об административной ответственности в отношении тех зданий, которые находятся в федеральном подчинении. Суммарно с них взыскано более 1 млн рублей штрафов.

Вице-губернатор рассказал, что хуже всего ситуация с расчисткой крыш от сосулек обстоит в Центральном районе. «Есть случаи, когда мы видим, что даже не выставлено ограждение», – добавил чиновник.

Напомним, на Петроградской стороне 5 февраля глыба льда рухнула на двух молодых людей. Студент 5 курса химико-фармацевтического университета скончался, второй молодой человек был госпитализирован в Мариинскую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). После трагедии прокуратура заявила, что проверит  крыши всех федеральных зданий в Петроградском районе.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.
Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
05.02.2019 12:46

12 февраля - круглый стол «Ипотека изменила курс. Что дальше?»

«Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Ипотека изменила курс. Что дальше?»
ГК «Эталон»
05.02.2019 11:36

ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.
ГК «КВС»
05.02.2019 11:30

Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
предоставлено ООО "ТД "Чижик"
05.02.2019 11:17

Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

Петербургский торговый дом "Чижик - Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.
АО «Строительный трест»
05.02.2019 10:41

«Строительный трест» вдвое увеличил продажи на загородном рынке

В 2018 году компания «Строительный трест» увеличила объем продаж в своих загородных проектах на 50% по сравнению с показателями 2017 года, сумма сделок в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе достигла 280 млн рублей.
«Главстрой Санкт-Петербург»
05.02.2019 10:33

Александр Скорик назначен директором по организационному развитию «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения – дирекции по организационному развитию. Руководителем структуры, которая дополнительно повысит качество и эффективность работы компании, назначен Александр Скорик.
depositphotos.com
05.02.2019 10:00

За превышение скорости водителям такси ограничат доступ к заказам

Яндекс.Такси внедрил автоматический мониторинг скорости движения машин.
«Аквилон Инвест»
04.02.2019 17:24

Новинки от застройщиков: квартирный кэшбэк

Покупателям недвижимости в Петербурге представили новую опцию: кэшбэк. Протестировать ее в феврале намерен холдинг «Аквилон Инвест». В компании обещают, что клиенты смогут получить кэшбэк до 270 тысяч рублей, а после потратить их по своему усмотрению.