Отремонтировали. В новом здании петербургского Суворовского училища покосилась крыша

Два взвода суворовцев были подняты по тревоге из-за ненадежной балки. Элемент несущей конструкции надломился, из-за чего просела кровля одного из корпусов военного училища на Московском проспекте.

О происшествии в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище «Фонтанке» 5 февраля сообщил его бывший выпускник Владимир Устинов. Он рассказал, что в ночь на понедельник 80 воспитанников вынужденно покинули свою казарму. Причиной стала деревянная балка: она не удержала вверенную ей крышу, и та опасно прогнулась. Утром следующего дня на фасаде здания была зафиксирована внушительного размера трещина.

Руководство СВУ не комментирует произошедшее. Нет информации и том, в каких условиях теперь живут суворовцы.

В здание на Московском проспекте училище переехало с Садовой улицы в ноябре 2017 года. В разные годы здесь размещались Константиновское военное училище и Кадетский ракетно-артиллерийский корпус. В 2014 году к переезду Суворовского дворец начала готовить «Реставрационная компания Интарсия», которая сейчас проходит процедуру банкротства. Заканчивало работы ООО «Деметра». В общей сложности на реставрацию было потрачено почти семь миллиардов рублей, из которых 1,8 фигурируют в материалах уголовного дела сбежавшего в Англию владельца «Интарсии».

Подробнее читайте в материале «Фонтанки» – «У вас крыша поехала. Суворовское училище приготовилось к ремонту по гарантии».