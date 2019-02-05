В Ирландии придумали способ превращать пластиковые бутылки в автомобили

Каждый год на одного жителя Ирландии приходится 61 кг пластиковых отходов, а во всем мире ежегодно производится 20 миллионов тонн пластика. Большая часть этого пластика состоит из одноразовых бутылок, которые уже превратились в настоящий бич для окружающей среды.

Именно из этих пластиковых бутылок, в основном, состоит знаменитое Большое тихоокеанское мусорное пятно, размеры которого превышают территорию Франции. Весь этот мусор придется каким-то образом утилизировать, на это уйдут многие годы, если не десятилетия.

А пока перед учеными стоит задача, как сделать так, чтобы это мусорное пятно и аналогичные скопления плавучего пластикового мусора в Индийском и Атлантическом океанах больше не увеличивались. Но что делать с 20 миллионами тонн пластика и миллионами пластиковых бутылок?

Одним из множества решений проблем утилизации пластиковых бутылок может быть технология, разработанная в университете Лимерика в Ирландии, сообщает на своем сайте радиостанция RTE. Ученые, работающие в центре изучения композитных материалов при университете, придумали способ превращать пластиковые бутылки в дорогостоящий композитный материал, который можно использовать для изготовления деталей и узлов автомобилей и тракторов.

Суть технологии в том, что пластиковые отходы измельчаются, сплавляются в высокопрочное волокно, по своим механическим свойствам превосходящее традиционное стекловолокно. В результате получается материал, который вполне можно использовать для изготовления не только внешних кузовных деталей, но и для силовых несущих элементов каркаса.

Доктор Уолтер Стенли, возглавляющий проект, считает, что эта технология может превратить пластиковые бутылки из отходов в ценное сырье. Процесс переработки пластиковых отходов в «усиленные» композитные материалы проходит при более низких температурах и, следовательно, требует меньше энергии. Получаемые композиты могут использоваться во многих областях, включая детали автомобилей, тракторов и другой техники, при этом по окончании срока службы эти детали могут быть снова переработаны.