Сходил за хлебом и заодно взял себе машину. Сеть супермаркетов в Германии открыла лизинг автомобилей

Сеть дисконтных супермаркетов Lidl (уровня нашей «Пятерочки») предлагает автомобили Fiat в лизинг по необычно низкой цене. Это первый подобный случай в Европе. Автомобильный бизнес уже долго время был в планах этого продуктового ритейлера, и начать решено с лизинга, оформить который можно на сайте Lidl.

Правда, здесь есть загвоздка, да не одна, а целых четыре, отмечает сайт Motoring . Во-первых, пока для лизинга доступны всего 1000 машин. Во-вторых, предложение действует только в Германии и только для жителей трех городов: Берлина, Эрфурта и Галле. В-третьих, предлагается только Fiat 500, не самая популярная модель, к тому же 12-летней давности. И в-четвертых, все машины одной модификации и всего четырех цветов: белый, черный, красный и серый.

Однако все эти недостатки искупаются совершенно «бросовой» ценой в 89 евро в месяц при условии оформления лизинга на 4 года. Можно оформить и на два, но вырастет ежемесячная плата. Также можно добавить страховку, техобслуживание и смену резины два раза в год, то тогда платеж уже будет 163 евро в месяц, что, впрочем, все равно выглядит как подарок. За такие деньги можно взять аналогичный автомобиль в прокат всего лишь на два-три дня.

Это первый случай, отмечает Motoring, когда автомобильный бизнес запускают супермаркеты. Судя по всему, «Лидлу» помогает восточногерманский автотрейдер Kоnig, который и предоставил автомобили. Kоnig известен тем, что занимался продажей Renault Clio через Amazon.

Lidl утверждает, что весь процесс оформления занимает не более 15 минут, включая идентификацию клиента и проверку его платежеспособности. Все необходимые документы оформляются онлайн.

Лизинг по такой низкой цене может оказаться весьма рискованным бизнесом, предупреждает Motoring. В качестве настораживающего примера издание приводит историю попыток PSA два года назад наладить аналогичный бизнес с лизингом Peugeot 208 за 99 евро в месяц. Эта попытка закончилась громким финансовым провалом и увольнением четырех высокопоставленных менеджеров.