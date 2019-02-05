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Авто
05.02.2019 22:42
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Renault-Nissan вместе с Google и Waymo собираются развивать формы «не-владения» авто

Глобализация на рынке: крупные компания всё чаще начинают сотрудничать друг с другом, в том числе с конкурентами. Альянс Nissan-Renault-Mitsubishi намерен вступить в партнерские отношения с Google для разработки автономных такси и других услуг с использованием транспортных средств с автономным управлением.

По условиям соглашения, автопроизводители будут работать с Waymo, разработчиком технологии, связанной с Google. Компании находятся на заключительном этапе переговоров и планируют раскрыть договоренность этой весной, сообщает Nikkei Asian Review.

Франко-японский автомобильный альянс и американский IT-гигант займутся технологиями MaaS (Mobility-as-a-service). Обычно под этим подразумевается переход от владения транспортным средством к широкому спектру транспортных услуг, включая каршеринг, подписку, лизинг и так далее. Один из очевидных проектов – совместная разработка беспилотных такси на базе автомобилей Nissan и системы, которая обрабатывает бронирование и оплату.

Waymo, выделившаяся из Google в самостоятельную компанию, но не утратившая связей с «прародителем», на сегодняшний день находится в лидерах мировых разработок беспилотных технологий. В прошлом году компания запустила в качестве пилотного проекта коммерческий сервис беспилотных такси в городе Феникс, штат Аризона.

Для Google и Waymo сотрудничество с альянсом также может быть выгодным, поскольку Renault и Nissan – одни из лидеров в разработке и производстве электрических автомобилей. Nissan Leaf – самый продаваемый электромобиль в всем мире, за исключением Китая.

Google, впрочем, не намерен складывать все яйца в одну корзину и уже заключил аналогичные договоры о сотрудничестве с Fiat Chrysler Automobiles и Jaguar Land Rover, однако совместные продажи Renault-Nissan-Mithubishi значительно превосходят долю рынка как JLR, так и FCA.

Основной причиной, по которой компании начали массово сотрудничать даже с бывшими конкурентами, – финансовое бремя, связанное с разработками новых технологий. Это касается как создания самих электромобилей, так и аппаратно-программного комплексов, с помощью которых можно строить автономные транспортные средства.

 

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