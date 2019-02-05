Медведев уволил руководителя Ростуризма Олега Сафонова. Функции агентства возьмёт на себя Минэкономразвития

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федерального агентства по туризму. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров 5 февраля.

Как пишет ТАСС, премьер-министр уже подписал соответствующее распоряжение. Перестановки и необходимость кадрового усиления в туристической отрасли Медведев обсудил на встрече с вице-премьерами в понедельник, 4 февраля. По его словам, следует эффективнее управлять деньгами и правильно расставлять приоритеты. Функции оставшегося без главы Ростуризма перейдут Минэкономразвития.

«Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», – заявил Медведев.