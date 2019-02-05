Грядёт ночь чистки крыш на Петроградской стороне. Прокуратура проверит кровли федералов после смерти студента

Прокуратура проверит крыши федеральных учреждений Петроградского района Петербурга после гибели студента от глыбы льда на Аптекарском проспекте.

Об этом вечером 5 февраля сообщает пресс-служба городской прокуратуры. По подсчетам ведомства, на Петроградской стороне 19 зданий, которые не стоят на балансе администрации.

Напомним, во вторник днём ледяная глыба упала с крыши дома №6 на Аптекарском проспекте (здание принадлежит Санкт-Петербургскому государственному химико-фармацевтическому университету). В результате погиб студент пятого курса фармацевтического факультета Петербургского химфарма. Второй учащийся вуза был госпитализирован в Мариинскую больницу. В администрации Петроградского района уже заявили, что ответственность за уборку кровли лежала на учебном заведении. В вузе происшествие не комментируют. Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура проводит проверку.