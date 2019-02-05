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Город
05.02.2019 21:57
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Петербуржцы сгребают кучи к дверям коммунальщиков, но попадаются в снежные ловушки во дворах. Новая серия снимков из заметенной Северной столицы

Петербуржцы сгребают кучи к дверям коммунальщиков, но попадаются в снежные ловушки во дворах. Новая серия снимков из заметенной Северной столицы

читатель "Фонтанки", Елена Кельм

Несмотря на то, что трансляция «Фонтанки» о снегопаде завершилась сутки назад, жители Петербурга продолжают присылать на редакционную почту крики о помощи из-под снежных завалов. Рассказать о своей беде им буквально некому — на горячую линию Смольного практически нереально дозвониться — там всего три оператора, и они постоянно заняты. Поэтому мы публикуем новую подборку снимков и свидетельств очевидцев с городских улиц. С прошлой серией, где рассказывалось о снегоуборщиках на приколе и четырехчасовой дороге на работу и домой, можно ознакомиться здесь

Читатели «Фонтанки», кажется, раскрыли секрет образцово-показательной уборки в Петербурге — его нет. Одинаково не убраны улицы и у правительственных объектов, и на окраинах Северной столицы.

«О какой уборке города может идти речь, если даже около Смольного и Ратуши никто не убирает! Суворовский проспект, Заячий переулок», – удивляются горожане.

читатель "Фонтанки"

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читатель "Фонтанки"

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Аналогичная ситуация в самом центре — на улице Оружейника Федорова.

читатель "Фонтанки" Вячеслав

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Петербуржец Роман рассказал, что не убран снег на Мельничной улице. «Буксуют фуры, половина пути в одну полосу. А разъезды затруднены — складируется снег, как и на улице 2-й Луч. С полпути пришлось развернуться обратно и объезжать через Обводный из-за мертвой пробки», – констатировал очевидец. 

читатель "Фонтанки" Роман

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читатель "Фонтанки" Роман

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По словам читательницы Илоны, вот уже много дней снег не убирается за станцией метро «Выборгская», рядом с автостоянкой неизвестной принадлежности. «От Выборгской к Гренадерской улице пройти невозможно: лед, заваленный снеговой кашей. Снег с тротуара убран только возле магазинов "Планета спорт", "Магнит"  и СТО. В других местах передвигаться можно только скачками или ползком», – пожаловалась женщина.

А Алексей рассказал об ужасе во дворах Гавани. «Жуть во дворах. Гаванская от Малого проспекта к школе 19 с огромной колеёй, разъехаться нереально. А двор за домом 51 стал просто ловушкой, выбраться оттуда на авто удаётся немногим (фото прилагаю). Жалуемся везде, ЖКС-1 отмахивается, ссылаясь на отсутствие чего-то крайне нужного. Странно, пока площадка принадлежала спортивной школе тракторист этой же конторы на этом же тракторе за 500 рублей совершенно спокойно чистил снег по просьбе жильцов. Сейчас он с гордым видом прометает зачищенные уже до асфальта и полированного льда проезды между домами», – удивляется петербуржец. 

Протестующие против филонящих коммунальщиков жители стали сгребать кучи снега к их дверям. Такие картинки можно увидеть, например, на Ленинском. Может, хоть такую кучу дворники заметят.

 

Радует снег, пожалуй, только детей. «Фонтанка» уже собрала сегодня лучших снеговиков последних дней в одной подборке. Но к вечеру к ним добавился еще один.

«В Шушарах катаются с горки, построенной из кучи снега, а в детском саду на улице Победы малыши занимаются творчеством. Жена отправила за ребенком в сад, и вот какое произведение "снежного искусства" обнаружил. Все ноют из-за снега, а зима все-таки хорошее время. И красота же в глазах смотрящего», – поделился мудростью Вениамин.

читатель "Фонтанки" Вениамин

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