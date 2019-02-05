В Петербурге эпидемия кори? Главные вопросы об инфекции, которая распространяется по домам и садикам

3 Какие симптомы?

Первые симптомы: температура тела повышается до 38,5—39 градусов, появляются насморк, сухой навязчивый кашель, покраснение век, светобоязнь, иногда гнойное отделение из глаз. Больной становится вялым, капризным, плохо ест, у него нарушается сон. Часто заболевшие обращаются к врачам, думая, что у них ОРВИ.

Характерными симптомами кори также является лихорадка, типичная сыпь на коже и слизистых оболочках. Возможен и летальный исход при несвоевременном и неправильном лечении, особенно у детей первого года жизни. Подробнее о протекании болезни можно прочитать здесь.