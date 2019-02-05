В Петербурге эпидемия кори? Главные вопросы об инфекции, которая распространяется по домам и садикам
Глава городского Роспотребнадзора объявила Петербург неблагополучной по кори территорией. Есть первые заболевшие, очаги инфекции выявлены в детских садах и других образовательных учреждениях. Болезнь может быстро распространяться среди непривитых и способна поражать целые парадные. Значит ли это, что началась эпидемия и как себя обезопасить? Разбиралась “Фонтанка”.
1 Что случилось?
Главный санитарный врач Петербурга признала, что в городе активно распространяется корь. Один из двух выявленных с начала года заболевших заразил еще 6 своих соседей, в том числе 4 детей. Теперь очаги кори сформировались в 3 детских садах, одном учреждении дополнительного образования, а также в двух организациях, где работали заболевшие. Если с 2013 по 2017 год были единичные завозные заражения, то в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано 54 случая заболевания корью. А согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ситуация с корью может считаться благополучной, если ее распространенность не превышает одного случая на миллион населения. У нас за прошлый год получилось превышение более чем в 10 раз.
2 Кто в группе риска?
Корь легко передается воздушно-капельным путем. Риск заболеть при встрече с вирусоносителем составляет 96 – 100%. В первую очередь под ударом соседи заболевших, не только по палате, но и по дому, офису, школе или садику – люди без прививок, беременные. Это очень «летучий» вирус, он поднимается вверх с восходящими потоками воздуха. При заносе инфекции в какой-то многолюдный коллектив, а самое опасное — в больницу он поражает не только окружающих, но и всех не имеющих иммунитета, на верхних этажах. Вирус разносится с потоками воздуха через лестничные проемы, шахты лифта, вентиляционные каналы. Поэтому прежде пациентов с корью размещали на верхних этажах больниц, чтобы они не становились источником инфицирования.
3 Какие симптомы?
Первые симптомы: температура тела повышается до 38,5—39 градусов, появляются насморк, сухой навязчивый кашель, покраснение век, светобоязнь, иногда гнойное отделение из глаз. Больной становится вялым, капризным, плохо ест, у него нарушается сон. Часто заболевшие обращаются к врачам, думая, что у них ОРВИ.
Характерными симптомами кори также является лихорадка, типичная сыпь на коже и слизистых оболочках. Возможен и летальный исход при несвоевременном и неправильном лечении, особенно у детей первого года жизни. Подробнее о протекании болезни можно прочитать здесь.
4 Как обезопасить себя?
Прививаться самому и привить детей. Рост заболеваемости корью, в частности, связан с антипрививочным движением последних лет. При выявлении одного заболевшего корью прививки проводятся всем жителям парадной, в которой живет «источник инфекции». Руководитель Роспотребнадзора уже попросила районные власти провести в поликлиниках так называемую «подчищающую иммунизацию». Прививки должны сделать непривитым взрослым и детям, которые раньше не болели корью, детям старше 6 лет и взрослым, которые делали только одну прививку против кори более полугода назад, а также тем, у кого нет «документально подтвержденных данных о проведении иммунизации». В их число входят все горожане от года до 35 лет включительно, медики и педагоги независимо от возраста, а также взрослые из групп риска – к примеру, продавцы, работники коммунальной и социальной сфер, работающие на транспорте, пограничники. Срок для исполнения требования врачей – 1 июня 2019 года.
Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»