Арендатор зловонного участка на Народного Ополчения заявляет, что не причастен к появлению емкости с этилмеркаптаном

Собственник ООО «Авто Л.С.», которое арендовало участок, где была найдена емкость с этилмеркаптаном, утверждает, что его компания не занимается перевозкой ядовитых веществ. При этом на участке иногда парковался человек, «подхалтуривавший» для компании.

Как сообщил «Фонтанке» Геннадий Святкин, он сам узнал о происшествии в Санкт-Петербурге по телефону, в городе его на тот момент не было. «Там иногда ставит машину один частник, который временами «халтурит» и у нас, – говорит Святкин. – Поставит машину, уедет, разгрузится, снова поставит, не выгонять же человека. Мы никакой бочки не привозили, мы вообще с такой химией не работаем, только с 3-м и 4-м классом опасности». Фамилию частника Святкин вспомнить не смог, только имя — Денис.

Согласно СПАРК, ООО «Авто Л.С» зарегистрировано на улице Добровольцев и занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами. Собственник и гендиректор – Геннадий Святкин, бывший гендиректор ЖКС № 3 Кировского района.

Ранее комитет по природопользованию сообщил, что владелец площадки, на которой найдены емкости с этилмеркаптаном, отравлявшие воздух в течение дня 5 февраля, – ИП «Говорухин», которое сдало данную площадь в аренду организации «Авто ЛС». Возбуждено дело об административном правонарушении. Ни в Петербурге, ни в Ленобласти нет площадок, которые принимают подобные отходы.